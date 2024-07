Marko Vuković Svemirko za "Nezavisne": Na Tjentište idemo prazne glave i spremni na sve

Marko Vuković alias Svemirko pjevač je i gitarista zagrebačkog pop sastava "Svemirko", koji će 20. jula nastupiti na glavnoj bini "Nektar OK festa" u Nacionalnom parku "Sutjeska" na Tjentištu.

Bend "Svemirko" iza sebe ima tri studijska albuma "Vanilija" (2017), "Tunguzija" (2018) i "Skalamerija" (2020), ali, kako Vuković tvrdi, muzički albumi u vremenu tehnologije postali su arhaična stvar i u narednom periodu planiraju objavljivati samo singlove.

"Mi smo bend, ali samo jedan lik radi glazbu. Nama je to kao kul, ali ono, lik uopće ne konta neke stvari", svojevrsno je geslo benda koji pored Vukovića, famoznog autora grupe, čine Antonio Bošnjak i Dario Sušanj, a bivši članovi su i Marin Tandara, Branimir Blažević, Silvia Grilec, Mate Ponjević i Bojan Bojko.

O prilikama u svijetu muzike, te o tome šta publika od Vukovića i ekipe može očekivati na Tjentištu, frontmen "Svemirka" govorio je za "Nezavisne".

NN: Kakav repertoar pripremate?

VUKOVIĆ: Pa bit će jedna trećina lakših stvari, jedna trećina žestokih i jedna trećina srednjih, da se to sve lijepo sljubi u jednu lijepu cjelinu.

NN: Svirate na mnogo festivala, kakva su očekivanja od ovog koji se održava na Tjentištu?

VUKOVIĆ: Nemamo nikakva očekivanja, idemo prazne glave i spremni na sve, kao i uvijek.

NN: Pominjali ste da je u planu "Više-manje zauvijek" festival, do koje faze je došla organizacija i da li je još uvijek u planu takvo nešto?

VUKOVIĆ: Pitanje za Bojana.

NN: Na čemu trenutno radite, da li su u planu nove pjesme?

VUKOVIĆ: Imamo par gotovih stvari u ovom trenutku, ali mučimo muku sa spotovima. Međutim, kad riješimo to, onda ćemo jedan duži period izbacivati materijal van.

NN: Jedne prilike ste izjavili da više ne planirate snimati albume, već samo singlove. Šta je razlog tome?

VUKOVIĆ: Smatramo da nema smisla previše trošiti vrijeme i energiju na albume jer je to sad već jedna arhaična forma. Previše se toga ulaže u sklapanje jednog albuma, a većina moderne publike više ne konzumira muziku kroz albume, već kroz singlove i plej liste. Ne kažem da nikad više nećemo izbaciti album, ali trenutno ne planiramo.

NN: Sami radite muziku, aranžmane, produkciju... Koje su prednosti i nedostaci kada jedna osoba radi sav posao, kakve mogućnosti se pružaju?

VUKOVIĆ: Prednosti su totalna sloboda, a nedostaci su količina posla i mentalne zamke koje čovjek sam sebi postavlja usred kreativne izolacije.

NN: Inspiraciju crpite iz muzike i estetike osamdesetih godina prošlog vijeka. Šta je tako posebno u vezi sa ovim periodom?

VUKOVIĆ: Pa to je sad već stereotipno razmišljanje s kojim se stalno susrećemo. Ne bih rekao da crpimo inspiraciju samo iz osamdesetih, ima tu svega, ali nekako ljudi čim čuju sintisajzer svedu to na proste faktore. Što se tiče perioda osamdesetih, to je bio jedan kreativni boom u muzici uzrokovan ponajviše razvojem tehnologije. Sintisajzer je ušao u mainstream, pojavile su se nove metode produkcije i na kraju krajeva MTV. Sve to je uzrokovalo jedan pozitivan naboj koji se osjeti i dan-danas.

NN: U Vašem stvaralaštvu se osjeća neki nostalgični vajb, kako nastaju ideje za nove pjesme?

VUKOVIĆ: Teško je odgovoriti na to pitanje, ideje se samo pojave niotkuda, najvažnije je uhvatiti ih i realizirati na vrijeme.

NN: Prije Svemirka ste objavljivali pjesme pod raznim pseudonimima, koji je razlog tome i kako ste "prelomili" da se publici predstavite pod pravim imenom?

VUKOVIĆ: Pa i Svemirko je pseudonim. Nisam još objavljivao muziku pod Marko Vuković i vjerojatno nikad neću. Što se tiče prijašnjih projekata, to mi je bilo fora, ali to sam radio samo zato što nisam mogao pronaći bend. Kad je došao trenutak gdje sam potencijalno mogao složiti ekipu, to sam i napravio. Suštinski, sve je to bila primarno bedroom producer muzika, samo je Svemirko prilagođen bendovskoj svirci. Međutim, u zadnje vrijeme sve manje i manje.

NN: Vaša muzika je korištena u seriji "Jutro će promeniti sve", kakvo je iskustvo to bilo i postoji li naznaka za neku sličnu saradnju?

VUKOVIĆ: To je bilo super iskustvo i kul je čuti svoju stvar u nekoj dobroj seriji kao što je dotična. Dosta nam je to pomoglo da se probijemo u Srbiji, a i šire. Trenutno nema nekih naznaka za sličnu suradnju.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost kada je riječ o projektu "Svemirko"?

VUKOVIĆ: Nemam nikakvih planova za budućnost po pitanju toga. Svaki dan je nova avantura i tako je možda i najbolje!

