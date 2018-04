Martin Gariks na Exitu

NOVI SAD - Zvanično prvoplasirani di-džej svijeta Martin Gariks, će nakon nastupa na ceremoniji zatvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pjončangu, uveličati 16. jula i žurku zatvaranja "Exit" festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Nastupe na završnoj noći "Exit" festivala već su potvrdili neki od trenutno najznačajnijih izvođača kao što su hitmejker Dejvid Geta na glavnoj bini i vodeća tehno zvijezda Nina Kravic na "mts Dance Areni".

Tako će na glavnoj bini "Exita" nastupiti dvojica najpopularnijih svjetskih Ð-a što će ove godine biti jedinstven slučaj u celom svijetu i to dok su aktuelna njihova dva zajednička hit singla"Like I Do" i "So Far Away", a svetski mediji pišu da se sprema i treća saradnja, čija će premijera možda biti upravo na "Exitu".

Martin Gariks stiže u Novi Sad na vrhuncu karijere, nakon što je zahvaljujući glasovima miliona fanova ušao u istoriju elektronske muzike kao najmlađi dobitnik priznanja za najboljeg svjetskog Ð-a, i to drugu godinu za redom, ispred imena kao što su Kalvin Haris, Tiesto, Armin Van Buren, Hardvel, Dimitri Vegas & Like Mike, Erik Pridz.

Sa nepune 22 godine on je postigao više nego što neki muzičari postignu za vrijeme svoje čitave karijere, a za razliku od velikog broja mladih zvijezda koje dožive meteorski uspeh i jednako brzo „izgore“, Gariks nastavlja da krči svoj put kroz lavirint muzičke industrije, objavljujući numere koje kolektivno na "Jutjub"-u imaju preko četiri milijarde pregleda, piše "Blic".

Njegov uticaj prepoznao je i magazin "Forbs", koji ga je uvrstio na listu najuticajnijih ličnosti ispod 30 godina, dok se prirodno našao i među najplaćenijim didžejevima na planeti.

Gariks je privukao pažnju 2013. godine sa dens hitom "Animals“ koji je osvojio svjetske top liste i broji preko milijardu pregleda na Youtube.

Usledile u rezidencije na Ibici i u Vegasu, ali i saradnja sa zvezdama kao što su Tiesto, Avići, Ušer, a hitom „In The Name Of Love“ na kojem sarađuje sa Bebe Reksom, izdatim 2016. godine, njegovi horizonti dramatično su se proširili.

Pozvan je da nastupi i na jednom od najpoznatijih američkih tokšou emisija "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" što je prilika koja se ne ukazuje često umjetnicima u njegovoj profesiji.

Jedan od vrhunaca prethodne godine za Gariksa svakako je hit sa Dua Lipom "Scared To Be Lonely", koji ima skoro 350 miliona pregleda.

"Exit" festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu.