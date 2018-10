Masimo Savić: Nisam zainteresovan za muzičku ''pornografiju''

BEOGRAD - Kod nas, u cijelom regionu, muzička ''pornografija'' traje veoma dugo i to nikada neću razumjeti niti sam zainteresovan za nešto slično, kazao je Tanjugu Masimo Savić jedan od najcjenjenijih pop pjevača na prostoru nekadašnje Jugoslavije koji će 14. februara 2019. godine nastupiti u beogradskom Sava centru.

Elegantan i pristojan u maniru velikana evropske pop scene govorio je za Tanjug o pornografiji u muzici, euforiji beogradske publike, novom albumu, priajteljima koji mu mnogo nedostaju...

Koncerti Masima Savića obiluju produkcijskim standardima koji važe za najveće zvijezde pop muzike u Evropi...Njegova muzika je prepoznatlljima mješavina elegancije kancone i sirove energije rokenrola.

Najavljujući koncert u Beogradu, Savić napominje da još uvijek nije odlučio u kojem produkcijskom okviru izlazi sa bendom na scenu Sava centra.

"Stalno mijenjamo kompoziciju koncerta i još uvek nismo odlučili da li produkcijskim 'mišićima' ukrasiti scenu i pojačati doživljaj kod publike ili ogoliti nastup sa par svetiljki na sceni i fokusirati sa na kamernu razmjenu emocija sa publikom. Da se samo ja pitam, što nije slučaj, svirao bih taj kamerni koncert bez produkcijskih mišića u Beogradu" kazao je Savić.

Cijenjeni umjetnik je naglasio da je Sava centar idealno mjesto za njegove koncerte.

"Taj prostor je zapravo pozorišna dvorana u koju staje 4 hiljade ljudi. Imam mogućnost da se obratim publici, a da istovremeno ne izgubim intimnost pozorišta. U Zagrebu postoji dvorana Vatroslav Lisinski u koju staje tri puta manje ljudi i ponekad sam jako ljubomoran na Beograd jer ima tako sjajno arhitektonski skrojenu dvoranu kao što je Sava centar" kazao je Savić.

Za njega nema dileme da se publika veoma razlikuje u Zagrebu od ljudi koji dođu na njegov koncert u Beogradu.

"U Zagrebu je sve u rukavicama. Nikada se ne dešava da koncerti započinju euforijom. Euforiju u Zagrebu moraš zaslužiti...Moraš se ozbiljno naraditi da bi te publika pozvala na bis i to se događa samo zato jer ljudi vode računa šta će drugi reći o njima ako se pretjerano vesele. U Beogradu to nije slučaj. Ovdje osjećam ljude koji ne dolaze na koncert sa sumnjom da će se dobro provesti. Dešavalo mi se da prije koncerta u Beogradu pogledam kakao stvari stoje u publici i da istog momenta osjetim mnogo pozitivne energije i radost što će me čuti...Taj osjećaj je neprocjenjiv", kazao je Savić.

Okolnosti u kojima danas funkcioniše muzička scena na prostoru nekadašnje Jugoslavije za njega sve više predstavlja platformu za obavljanje biznisa.

"Kod nas, u celom regionu, muzička pornografija traje veoma dugo i to nikada neću razumjeti niti sam zainteresovan za nešto slično. Tu nema nikakvog prenosa emocija već je riječ o ozbiljnom biznisu koji mobiliše najniže ljudske strasti, a naravno da će veći broj ljudi uvek biti više zainteresovan za pornografiju, nego za beletristiku...E pa meni se više sviđa beletristika", kazao je Savić.

Kako kaže nikada nije želio veliku popularnost na uštrb koncepta i kvaliteta muzike koju stvara i izvodi.

"Znam da mali broj ljudi, ali veoma bitan broj ljudi...negdje oko 0,5 odsto jeste zainteresovan za ono što radim. Ako reklamiram koncert u gradu od 2 miliona ljudi onda je jasno da će na moj koncert doći 10 hiljada ljudi...Meni je to dovoljno...To je sasvim pristojan broj ljudi kojima se mogu obratiti. Više od toga mi nije potrebno" kazao je Savić.

O novom albumu koji nosi naziv "Sada" Savić kaže da ga je kao i sve prethodne radio sa konceptom.

"Odredimo liniju koja će nas voditi kroz album i tada nastaju pjesme. Kao što su to radili Pink Flojd. Sada je naša linija vodilja bila vrijeme...Vrijeme iza i ispred mene i sve ovo sada što mi se dešava", kaže on.

Priča kako se sa 22 godine u Stokholmu penjao stepenicama kroz neki tržni centar i vedeo sebe u ogledalu i pomislio: "Oh... kako ružno izgledaš".

"Nakon deset godina vidio sam fotografiju iz Stokholma i pomislio:''Opa kako sam dobro izgledao''. Sada verujem da izgledam katastrofalno. Za 10 godina ću, ako preživim biti siguran da sam super izgledao...O tom protoku vremena govori moj novi album. Ljudi treba da prihvate sadašnji momenat i da se ne stide svojih bora jer pokazuju šta su sve prošli u životu", kaže Savić.

Album "Sada" govori o tome šta sam ja sve prošao u životu i čemu se nbadam u budućnosti, dodao je on.

On se sjeća dragih prijatelja koji mu mnogo nedostaju.

"Smrt Arsena Dedića me je mnogo rastužila. Nedostaju mi naša druženja. Volio sam da učim od tog čovjeka jer je bio nepresušno vrelo znanja. Bavio se filmom, radiom...Nedostaje mi mnogo i Milan Mladenović...Kada sam živio u Beogradu družili smo se i tek sada shvatam koliko je to vrijeme provedeno sa Milanom bilo sjajno...Ima koga klinci da naslijede... Ima inspiracije da se ljudi ozbiljno bave muzikom", kazao je Savić.