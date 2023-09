Maya Sar za "Nezavisne": Nisam neko ko podilazi publici

Poznata bh. kantautorka Maya Sar nedavno je objavila pjesmu "Spremna sam da živim", a riječ je o saradnji s regionalno popularnim latino sastavom "Cubismo".

"Kada kažete 'Cubismo', barem meni, prva asocijacija je veselje, ples, radost, tako da sam željala da ova pjesma tako i zvuči u finalu. Mislim da smo napravili super zajedničku stvar i drago mi je da je baš s 'Cubismom' moja prva zvanična duetska saradnja", kaže umjetnica koja solo karijeru gradi od 2010. godine spajajući u svom stvaralaštvu pop, soul muziku i tradicionalnu ljubavnu pjesmu, sevdalinku.

Više o novoj pjesmi, nadolazećem albumu, o tome s kim sarađuje i kakvi su joj planovi za budućnost kantautorka je govorila u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Pjesma ima dosta latino elemenata, šta Vas je podstaklo na ovakav iskorak i saradnju s "Cubismom"?

MAYA SAR: Privatno volim latino muziku, a takođe ne želim se ograničavati stilski kada je kreacija u pitanju, tako da je ovo bila divna prilika da jedan bend poput "Cubisma", koji već desetljećima promoviše latino zvuk, i ja, kao kantautor koji se ne boji promjena u svom rukopisu, napravimo sintezu pop i latino zvuka i donesemo je u pjesmi "Spremna sam da živim". Ovo je prava ljetna pjesma, ako se može tako pjesma svrstavati po godišnjim dobima i kako volim reći, produžila nam je svima ljeto. Inače, za one koji ne znaju, "Cubismo" je bend koji je neke od svojih albuma snimao i u epicentru latino muzike, a to je Kuba, i s velikim iskustvom su pristupili našoj saradnji. Inače, do sada su imali rijetke duetske saradnje s Josipom Lisac, Gibonnijem, Šabanom Bajramovićem, tako da mi i s te strane jako laska što imamo ovu zajedničku pjesmu. Što se tiče saradnje, pored Krešimira Tomeca i Mahira Sarihodžića, koji su producenti pjesme, Adis Sirbubalo je autor aranžmana, a ja potpisujem tekst i muziku.

Ustupljena fotografija/Maya Sar i "Cubismo"

NN: Pjesma najavljuje novi album, šta možemo da očekujemo?

MAYA SAR: Moj rukopis je takav kakav jeste, samo što kao neko ko uživa u muzici i kroz profesiju, a i kao neko ko voli muziku privatno, želim da pravim sama sa sobom neke nove iskorake, da probam nove stvari, tako da će kompletan album imati jedan moderniji pristup, moderniji zvuk, moderniju produkciju i mislim da će to biti, koliko god s jedne strane iznenađenje publici, jer se dosta razlikuje po zvuku od prvog albuma, toliko i osvježenje.

NN: Vaše pjesme često sadrže dosta autobiografskih elemenata. Da li je to slučaj i s ovom pjesmom?

MAYA SAR: Jeste, zato što se često nalazimo na nekim prekretnicama u životu kada treba da odlučimo da li ići nekom utabanom, poznatom stazom ili biti malo odlučniji i konkretniji u pravljenju nekih promjena u životu koje nam donose dobro. Naravno, svaka promjena, što se kaže, i boli i donosi neki novi izazov, ali mislim da se ne treba bojati. Ako čovjek sam sa sobom želi da živi u miru, onda mora neke rezove praviti po pitanju loših navika, pa čak i nekih prijateljstava i ljudi koji vam narušavaju mir ili neku viziju vašeg života. Jedino što mi možemo jeste da se sami sa sobom dogovorimo i vidimo u kom smjeru želimo dalje da kreiramo naš život, ne optužujući nikoga za sopstvene greške, bez ikakve gorčine ili zamjeranja bilo kome, samo s hrabrošću da učinimo živote ljepšima i da nekako uz pjesmu i uz radost živimo živote. Puno je negativnih stvari, a treba da se borimo za one pozitivne da izađu na površinu i tu smo sami odgovorni za vlastitu sreću i vlastite izbore.

NN: Jedan ste od rijetkih umjetnika kod nas koji sami stvaraju i muziku i tekst. Koliko je kantautorstvo prepoznato i priznato kod nas?

MAYA SAR: Sam povod da započnem solo karijeru jeste zapravo bilo moje autorstvo. Sviranje, pjevanje, pisanje pjesama je za mene jedna neodvojiva cjelina i drago mi je da su me ljudi od početka percipirali kao kantautora. Muziku i generalno umjetnost zbog toga volim, što je to zaista jedan od najposebnijih načina komunikacije duša između onog ko svoja iskustva ili lična razmišljanja dijeli sa svojom publikom. Ja sam zaista sretna da imam određeni broj publike koja razumije na pravi način ono što poručujem svojim pjesmama.

NN: Na koji način prilazite mlađoj publici, da li imaju sluha za vrstu muzike koju Vi stvarate?

MAYA SAR: Trendovi u muzici se brzo mijenjaju na svjetskom planu, što i nije loše. U svoje ime mogu da govorim da nisam neko ko podilazi publici i ko po svaku cijenu slijepo prati trendove, iako, naravno, stvari koje mi se sviđaju od trenutno aktuelne produkcije vrlo rado i poslušam i koristim. Moju publiku čine i mladi ljudi i sredovječni, tako da nekako mislim da je samo sadržaj važan i pristup tome što radite i da nema veze ni broj godina, ni pol, niti lokacija gdje ta publika živi ako je to iskreno i ako je to nešto što je dovoljno autentično da se ljudi prepoznaju u tome i da iskoriste djelo i za radovanje i za tugovanje i da se nekako identifikuju s time, da prisvoje kao svoje.

NN: Imate li nekog ko Vam je muzički uzor, ili nekog s kim biste voljeli da sarađujete, a još uvijek niste?

MAYA SAR: Imala sam sreću da u toku svog muzičkog puta sarađujem s divnim ljudima i velikim profesionalcima, najprije s Dinom Merlinom, bila sam dio njegovog benda godinama kao prateći vokal. Kasnije sam kroz svoje autorstvo pisala za Zdravka Čolića, Terezu Kesoviju, Karolinu Gočevu. Imala sam sjajnu saradnju s Ninom Badrić, Aleksandrom Radović, ponovo Karolinom Gočevom za jedan divan projekat "Moj život, moja pjesma" posvećen ženama. U klasičnom smislu uzora nemam, ali postoje ljudi koje jako cijenim, to su Arsen Dedić, Zdenko Runjić, s naših prostora Kemal Monteno, Gibonni. Ako bih morala izdvojiti jednu osobu s kojom bih voljela sarađivati, neka to bude Gibonni.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, možemo li uskoro da Vas očekujemo u Banjaluci?

MAYA SAR: Nakon objavljivanja albuma svakako planiramo raditi novu turneju po Bosni i Hercegovini i regiji. Banjalučki koncert s prethodne turneje "Live in Theatre" pamtim kao jedan od najljepših, s divnom publikom i s jednim vajbom koji rijetko dobijete, a koji se definitivno pamti, tako da će svakako Banjaluka biti na listi gradova koje ćemo uskoro posjetiti, nakon objavljivanja albuma.

Obrazovanje ključno za formiranje ličnosti

NN: S Muzičke akademije u Sarajevu nosite diplomu za klavir, koliko Vam je to pomoglo da se izgradite i izdvojite?

MAYA SAR: Obrazovanje je za mene jedna od ključnih stvari u kreiranju svake ličnosti, tako da je Muzička akademija meni donijela jednu disciplinu, umijeće i znanje koje sada koristim u kreiranju sopstvenih kompozicija. Ali, prije svega moram da kažem, ta jedna vrsta odgoja i poštovanja prema muzici, umjetnosti, odnos prema ljudima, to je nešto što se uči u takvim ustanovama i što ja evo sad i kroz pop muziku i bavljenje javnim poslom pokušavam da implementiram i kroz svoje bivstvovanje na sceni, na koncertima, pojavljivanjima, davanjima intervjua i na bilo koji mogući način želim da sve to što sam naučila od svojih profesora, od svojih kolega objedinim u jednu pojavnost i generalni imidž.