Maya Sar za "Nezavisne" o novom singlu: "Hvala" je nada, vjera i molitva

Slavna kantautorka Maya Sar objavila je video-spot za njen singl "Hvala". Nova pjesma je došla nakon četiri godine pauze, a kako pjevačica ističe melodija i stihovi predstavljaju dirljive priče ljudi iz cijelog svijeta.

Pjevačica naglašava da je singl "Hvala" lična priča, ali s globalnom primjenom te da je zahvalnost kao takva važan dio života svih ljudi.

Novi singl je naišao na odlične reakcije kritike i publike, a pored Maye Sar na ovom ostvarenju su radili brojni veliki umjetnici naše zemlje i regiona među kojima su Mahir Sarihodžić, Nikša Bratoš, Daria i Dado Marinković, Borjan Milošević.

U razgovoru za "Nezavisne" Maya Sar govori o tematici singla "Hvala", nadahnuću kojim se vodila u stvaranju ove pjesme, vremenu koje je provodila u samoizolaciji tokom pandemije virusa korona, kao i narednim planovima na autorskom polju.

NN: Nakon četiri godine pauze snimili ste novu pjesmu "Hvala". O kakvoj numeri se radi i koja je njena tematika?

MAYA SAR: Pjesma "Hvala" je lična priča, ali s globalnom primjenom u tom smislu da zahvalnost kao stanje duha i uma treba da prihvatimo kao važan dio života i sebe samih. Zahvalnost za sve što nam se dešava, i dobro i manje dobro, jer sve potiče od nas i sva iskustva nas oblikuju. Kada smo zahvalni za porodicu, zdravlje, prijatelje, za život, postajemo pokretači lavine pozitivnosti i za svoje okruženje. "Hvala" je nada, vjera, molitva i zaostavština našoj djeci.

NN: Nova pjesma je dobila i zanimljiv video-spot koji ste nedavno snimili, a koji na pravi način prati i tematiku pjesme.

MAYA SAR: Veliko hvala Mahiru Sarihodžiću, producentu pjesme, koji je i ovaj put uspio sve moje zamisli da objedini u predivan aranžman i kompletan zvuk. To je sreća za svakog autora, da se pjesma ne oskrnavi, a Mahir kao iskusni profesionalac našao je pravu mjeru svega. Takođe, moji dugogodišnji saradnici, prijatelji i vrhunski muzičari Nikša Bratoš, Daria i Dado Marinković i Borjan Milošević uljepšali su pjesmu svojim umijećem.

NN: Kojim nadahnućem ste se vodili kada ste radili na ekranizaciji pjesme?

MAYA SAR: U toku rada na pjesmi razmišljala sam ko bi mogao adekvatno ekranizovati pjesmu "Hvala", pogotovo što je tematika socijalno angažovana. Sasvim slučajno dopala mi se fotografija Eldara Nurkovića, koja je bila upravo ono kako sam doživljavala svoju pjesmu. Duboka, suptilna i moćna u isto vrijeme. Ta fotografija je naknadno korištena u kampanji Svjetske zdravstvene organizacije. Eldar je snimio magični video, koristeći kadrove i životne priče ljudi Indije, Islanda, Balkana... Potpuno sam zadovoljna konačnim rezultatom, a posebno reakcijom na pjesmu jer je ljudi tumače na pravi način. Volim reći da je pjesma svačija životna priča.

NN: Da li ste vrijeme koje smo svi provodili u samoizolaciji koristili za kreativni rad, pošto je publika nedavno imala priliku da čuje i vašu izvedbu pjesme Zdravka Čolića "Zar se nismo shvatili"?

MAYA SAR: Za vrijeme karantina komponovala sam i pravila zajedno sa Mahirom okvir za moj novi album na kome radimo. Prijalo mi je vrijeme u kojem sam mogla da se posvetim samo tome, tako da je i "Hvala" rezultat rada iz tog perioda, a u postpandemskom vremenu mislim da je dobila još više na značaju. Na prijedlog mog kolege Gorana Kovačića snimili smo pjesmu "Zar se nismo shvatili", onako kako bi ona zvučala da smo na jednom mjestu, kada se družimo i pjevamo za svoju dušu, s obzirom na to da je Goxy moj drug već dugo. Goran u Beogradu, ja u Sarajevu, iskoristili smo sve date resurse u tim okolnostima da napravimo nešto lijepo. Goran je osmislio i video za pjesmu i drago mi je što je tako nepretenciozna saradnja bila zapažena.

NN: Kakvi su Vaši naredni planovi nakon kraja pandemije i nakon premijere pjesme "Hvala". Da li će publika imati priliku da Vas čuje negdje uživo?

MAYA SAR: U narednom periodu planiram objaviti svoj prvi DVD, sa regionalne koncertne turneje "Live In Theatre". Takođe, u pripremi su još neki singlovi, koji će pratiti vrijeme do izlaska novog albuma. Iskreno se nadam da će se što prije stvoriti uslovi i za susret s publikom na koncertima jer je to nešto najljepše za svakog muzičara - dijeljenje onoga što radite s ljudima koji to poštuju i vole.