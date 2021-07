Meduza, Satori i Bajaga na otvaranju Sea Dance festivala

Ovogodišnji Sea Dance festival trajaće četiri dana i biće održan od 27. do 29. avgusta u tirkiznoj uvali plaže Buljarica u Budvi.

Posebno iznenađenje je ekstra dan, pa će se najavljenim izvođačima 26. avgusta pridružiti planetarni hitmejkeri Meduza, multitalentovani umjetnik iz Amsterdama, srpsko-holandskog porijekla – Satori i legendarni rock sastav Bajaga i instruktori.

Osim novog talasa izvođača, Sea Dance festival, koji je dobitnik nagrade za Najbolji evropski festival, najavljuje i početak prodaje jednodnevnih ulaznica koja počinje u petak 30. jula.

Drugog dana festivala, u petak 27. avgusta na glavnoj festivalskoj bini će nastupiti Maceo Plex, Senidah, Vojko V, Tijana T i lokalci Raven TK u b2b setu sa Proximusom, dok su za treći dan, subotu 28. avgust najavljeni Tale Of Us i domaćini P.S. i O.G. feat distorsion. Poslednjeg festivalskog dana, u nedjelju 29. avgusta posjetioci će imati priliku da uživaju uz Borisa Brejchu, Ann Clue, z++, Who See i 84Bit.

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbjednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primijenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori. Na festival će moći da uđu svi koji su dobili makar jednu dozu vakcine, svi koji imaju dokumentaciju da su preležali koronu (dokument ne stariji od 180 dana) ili svi koji posjeduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata. S obzirom na mjere uvedene u Crnoj Gori moguće je da će se uslovi za ulazak dodatno proširiti od 2. avgusta.

Početak prodaje jednodnevih ulaznica u petak 30. jula tačno u podne!

U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontingent festivalskih ulaznica za Sea Dance Festival 2021. po promo cijeni od 53 KM i uz uštedu od 40 odsto u odnosu na finalnu cijenu. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica, po promo cijeni od 32 KM za četvrtak, petak i subotu, odnosno 38 KM za nedjelju, uz 40 odsto popusta, biće pušten u prodaju u petak 30. jula tačno u podne i to samo online na sajtu Gigstixa.

Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigstix prodajne mreže. Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Sea Dance Festivala. Na sajtu zvanične turističke agencije www.exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji, pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smještaj i prevoz. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.