Mej i zvanično najveći rok gitarista svih vremena

LONDON - Brajan Mej proglašen je za najvećeg rok gitaristu svih vremena, kažu rezultati ankete magazina ''Total Guitar''.

Kako prenosi B92, i ostali majstori električne gitare se u potpunosti slažu s rezultatom Gitarista ''Extreme'' tim povodom na je napisao :

“Ti ste prvak prijatelju. Srećan sam što si dobio ovo sjajno priznanje”, napisao je Nuno.''

Slično je reagovao i po mnogima bolji gitarista od Meja, Stivi Vaj:

“Ovo je po meni potpuno odgovarajuće priznanje. Čestitam Bri. Uvijek ćeš biti moj junak”. Što se tiče izglasavanja na prvom mjestu, Mej je rekao:

''Apsolutno sam bez riječi. Moram reći da je to potpuno neočekivano. Očigledno me je duboko dirnulo što ljudi tako misle i osjećaju prema meni. Pretpostavljam da mi ovo govori da je ono što sam učinio uticalo na ljude i to mi mnogo znači. Nikada neću tvrditi da sam sjajan gitarista u smislu, znate, virtuoza. Pretpostavljam da samo pokušavam da sviram od srca i to je stvar.’’

Upitana za gitarista koji je došao pod brojem dva, Maj je rekao:

’’Džimi Hendriks je, naravno, moj broj jedan. I uvijek sam to govorio. Za mene je još uvijek nešto neljudsko. Kao da je stvarno došao sa vanzemaljske planete, i nikad neću znati kako je to uradio. Nikad ne prestajem da učim od Džimija ".