Meksički kompozitor komponovao Teslinu simfoniju

Meksikanac Alehandro Sančez Navaro inspirisan stvaralaštvom jednog od najvećih umova današnjice komponovao je Teslinu simfoniju, sastavljenu iz osam dijelova.

"Srećan sam što sam komponovao muziku inspirisanu i posvećenu Tesli. On nije samo najveći naučnik koji je ikada postojao, on je više od toga - vizionar 21 vijeka. Njegova zaostavština zalužuje veliku pažnju i brigu. To simfonijsko-vizuelno iskustvo uz dobro izabrane poruke moglo bi biti efikasan način za buđenje svijesti ljudi, upravo sada kada nam je više nego ikad potrebna nauka da spasavamo prirodu i civilizaciju", naveo je Sančez Navaro za Tanjug.

Meksički kompozitor i dirigent rekao je da je tokom više od tri decenije rada komponovao djela o istorijskim ličnostima među kojima je i južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar.

"Moja djela inspirisana su istorijom, ali i prirodom, šumama, planinama i okeanima", rekao je Sančez Navaro koji je bio jedan od učešnika skupa koji je Teslina naučna fondacija organizovala u Njujorku u hotelu Njujorker 7. januara, povodom 76. godina od smrti velikog srpskog i svjetskog naučnika.

Sančez Navaro je rekao da je o Teslinim naprednim rješenjima čuo jedne davne godine na povratku sa Kariba, gdje je na Svjetskom energetskom kongresu predstavio svoju "Okeansku simfoniju".

Nakon toga, počeo sam da čitam i proučavam sve što sam mogao da nađem o tom velikom pronalazaču i kao rezultat te inspiracije nasatalo je osam djela.

"Koncert posvećen Tesli sastoji se od osam simfonijskih djela - ''Ples munja'', ''Slobodna energija'', ''Posebna veza'', ''Novi pronalazak'', ''Teslin toranj'', ''Galaktička'' i ''Teslina simfonija''", rekao je on.

Djela su, kako je dodao, zahvaljući novim tehnologijama napravljena tako da publika kroz njih može da sazna i glavne činjenice o Teslinom životu i djelu.

"Zahvaljujući novim tehnologijama izvođenje muzike danas može ići uz video podlogu koja projekat čini posebnim vizuelnim iskustvom", kazao je on.

Početkom oktobra Navarro je "Teslinu simfoniju" premijerno izveo sa Filharmonijskim orkestrom Keretaro, rekao je on i dodao da je Keretaro jedan od 32 suverena entiteta Meksika, na sjeveru centalnog dijela zemlje.

"Simfonija je postigla veliki uspjeh. Mladi su bili posebno oduševljeni. Ne samo da su razumjeli, već su bili izuzetno uzbuđeni i oduševljeni djelom o velikom svjetskom naučniku - heroju", kazao je kompozitor.

Sančez Navaro nastupao je do sada između ostalog sa filharmonijama Mekisiko Sitija, Jukatana, Simfonijskim orkestrom Meksika, Paragvaja... Završio je Berkli i Školu muzike na Menhetnu.