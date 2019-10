Metallica, Shakira i Depeche mode u kino dvoranama Cinestara!

Jesen u CineStar multipleksima počinje sa odličnim muzičkim show spektaktlima, koje ekskluzivno možete pogledati u kinima s pet zvjezdica! Već sutra, 09. oktobra publika će uživati u nezaboravnom koncertu sastava Metallica, dok će 13. novembra prisutne u kino dvoranama rasplesati Shakira!

Odmah nakon ova dva muzička spektakla, 21. novembra Depeche Mode će u kina, na samo jedan dan, poslati svoj film SPIRITS in the Forest. Ulaznice su u prodaji, a već postoji veliko interesovanje publike za ove tri “One night only” projekcije!

Kako bi na veličanstven način proslavili dvadesetu godišnjicu nastupa koji je održan 1999., Metallica i Simfonijski orkestar San Francisca ponovo su zajedno 09. oktobra pod nazivom S&M². Ulaznice za ovu ekskluzivnu svjetsku projekciju, koja nema reprizu već su u prodaji na www.metallica.film. Originalne koncerte S&M izveli su pod dirigentskom palicom Michaela Kamena u proljeće 1999. u Berkeley Community Theatre. Koncertom koji ćete gledati 09. oktobra odlučili su odati počast legendarnoj saradnji, a uključivaće izvođenja originalnih aranžmana po prvi put uživo nakon 20 godina. Na repertoaru su i nove pjesme za čije je aranžmane zadužen Bruce Coughlin. U projekat je uključen i legendardni dirigent simfonijskog orkestra, Michael Tilson Thomas, kojem je ovo i posljednja sezona na poziciji muzičkog direktora orkestra. Fanovi širom svijeta spektakl će moći pogledati u više od 3000 kina zahvaljujući Trafalgar Releasingu. Vama najbliže CineStar kino pronađite na www.metallica.film.

Bend iza sebe ima više od 120 miliona prodanih albuma, preko 2.5 milijardi streamova, 9 Grammyija, višestruke MTV nagrade te mjesto u Rock & Roll kući slavnih. Trenutno se nalaze na svjetskoj turneji “WorldWired” koja je započela 2016. a nastavlja se i tokom 2020.

Nakon koncertnog spektakla benda Metallica, u kina dolazi i koncert za pamćenje, planetarno poznate pjevačice Shakire! Prepoznatljiva zbog svog upečatljivog trbušnog plesa i bezbroj hitova, prvi album je izdala sa samo 14 godina. “Whenever Wherever”, pjesma je koja i dan danas poziva na ples, a upravo je s njom, Shakira osvojila cijeli svijet. Show uz koji nećete moći sjediti dolazi u više od 2000 kina, a donosi njen najveći projekat ikada i prema Shakirinim riječima, ističe sve što je bilo potrebno da se održi nevjerovatna turneja u 22 zemlje, pred gotovo milion fanova. Nakon uspješnog albuma El Dorado, koji joj je svojevremeno donio Grammyja za najbolji pop album Latinske Amerike i latinski Grammy za najbolji moderni vokalni pop album - vraća se na svjetsku scenu sa svojim najslavnijim spektaklom do sada, gdje izvodi “Chantaje” , “La Bicicleta” i druge hitove iz dvadesetogodišnje karijere uključujući jedan od najvećih poput “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This time for Africa)” i “Estoy Aqui”.

Ona je pjevačica koja konstantno ruši rekorde i osvaja srca obožavalaca sa specifičnom kombinacijom latina i rock and rolla. Danas slavi povratak na scenu uz ovaj fenomenalni koncertni spektakl koji je sniman tokom turneje “El Dorado” – a možete ga pogledati samo 13. novembra 2019. i ekskluzivno u CineStar kinima! Svoju ulaznicu možete kupiti na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online na: http://bit.ly/ShakiraUCineStaru.

Tokom 2017/2019 Depeche Mode započeo je svoju Global Spirit turneju, u okviru koje su nastupili pred više od 3 miliona fanova, na 115 koncerata širom svijeta. Ovaj novi vizuelno upečatljiv film, reditelja i nagrađivanog filmaša Antona Corbijina, koji je ujedno i dugogodišnji umjetnički saradnik benda, bilježi energiju i spektakularni performans benda na turneji te donosi priču o tome kako su njihova muzika i nastupi utkani u živote publike.

Kroz emotivne priče o šest posebnih fanova Depeche Modea, film prikazuje ne samo kako i zašto je popularnost i relevantnost benda rasla tokom karijere, već pruža i jedinstven pogled na nevjerovatnu moć muzike da izgradi zajednice, omogući ljudima da prevladaju nevolje i stvore veze preko jezika, lokacije, spola, dobi i okolnosti. Ulaznice za film koji će oduševiti ljubitelje grupe Depeche Mode dostupne su na: http://bit.ly/DepecheMode_BiH

Ne propustite koncertne spektakle za pamćenje!