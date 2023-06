Metallica donirala 40.000 funti beskućnicima

Metallica je donirala 40.000 funti dobrotvornoj organizaciji za beskućnike koja se nalazi u blizini Download Festivala, gdje su ovog vikenda odsvirali dva velika koncerta.

Nastavljajući svoje dobrotvorne donacije tokom svoje opsežne dvogodišnje turneje, bend je dao značajnu donaciju dobrotvornoj organizaciji Help The Homeless iz Lestera preko njihove fondacije All Within My Hands, piše "NME".

Help The Hopeless pruža podršku za "obrazovanje radne snage, borbu protiv gladi, pomoć u katastrofama i druge ključne lokalne usluge".

Govoreći o donaciji za "BBC", osnivač dobrotvorne organizacije Arif Voraji rekao je: "Počeo sam da pratim njihovu fondaciju na društvenim mrežama prije nekoliko godina i označavam naš rad, ali to je bilo to.

Onda sam dobio mejl od njih u kojem je pisalo da sviraju na Downloadu, odmah niz ulicu u Kasl Doningtonu, i da žele da podrže lokalne dobrotvorne organizacije. Bilo je nevjerovatno i bio sam pomalo zapanjen. Došlo je u savršeno vrijeme jer su stvari izgledale neujednačeno."

Voraji je dodao: "Vidjeli smo ogroman pad donacija od strane javnosti i donacija od korporacija, ali smo u isto vrijeme vidjeli povećanje potražnje. Vidjeli smo 100 odsto povećanje potražnje za našom bankom hrane i našim drugim uslugama hrane i ne dolaze samo pojedinci, već i porodice."

"Ovaj novac je spas za zaista ugrožene ljude. To će nam pomoći da nastavimo da radimo ono što radimo i pomoći ne samo beskućnicima već i drugima koji se bore, ljudima koji se oporavljaju, ljudima koji su se tek uselili u novi smještaj.

Ali to će nam takođe pomoći u svakodnevnim troškovima vođenja dobrotvorne organizacije i samo da ostane upaljena svjetla", prenosi "Telegraf".