Metallica objavila snimak akustične obrade pjesme "Borderline" (VIDEO)

Slavni hevi metal bend, Metallica, ​objavila je snimak akustične obrade benda Thin Lizzy, pjesme "Borderline" na decembarskom koncertu.

Bend je debitovao sa svojom akustičnom verzijom klasične pjesme iz 1976. kao dijelom "unplugged" seta od pet kratkih pjesama koji uključuje obrade "Whisky In The Jar" i "It's Killing Me", kao i njihove autorske pjesme "Blackened" i "The Unforgiven".

Nakon što je završio pjesmu koja se bavi prekidom veze, pjevač Džejms Hejtfild odao je počast preminulom frontmenu benda Thin Lizzy, legendarnom Filu Lajnotu.

“Hvala, Filu Lajnotu, što si napisao tu pjesmu o mom životu,” rekao je Hejtfild, koji je podnio zahtjev za razvod od svoje supruge Frančeske u avgustu 2022. godine, te je dodao: “Tako to biva, čovječe.”