Mia Malešević za "Nezavisne": Kroz muziku prenosim emocije, stavove i ljubav

Mia Malešević je mlada Banjalučanka koja je nedavno predstavila svoj prvi singl "Od tebe bolja". Iako se školovala i u Švajcarskoj, oduvijek je znala da će njen životni odabir, koji je započela sa devet godina na "Đurđevdanskom festivalu", biti muzika.

U intervjuu za "Nezavisne" kaže da je iznenađena brojnim pozitivnim reakcijama na njenu pjesmu i najavljuje skoro objavljivanje još jedne numere.

NN: Vaš prvi singl "Od tebe bolja" je pred slušaocima, da li ste zadovoljni prvim reakcijama na pjesmu, ali i na spot?

MALEŠEVIĆ: Ja sam veoma zadovoljna reakcijama i komentarima publike na pjesmu, kao i na spot. Zamisao mog tima i mene bila je donijeti novi pop zvuk na našu scenu sa modernim, svjetskim prizvukom i autentičnim vizuelnim doživljajem. Prve reakcije, podrška publike i medija su zaista nadmašili naša očekivanja.

NN: Pjesmu su radili Sara Milutinović i Mahir Sarihodžić, otkud saradnja sa ovim autorima i jesu li samim time i Vaša očekivanja za pjesmu bila velika, s obzirom na to da oni sarađuju sa nekim od najvećih regionalnih imena?

MALEŠEVIĆ: Moja želja kao izvođača pop muzike bila je saradnja s Aleksandrom i Mahirom, baš iz tog razloga što je njihova muzika nešto što ja privatno volim i slušam i čiji su kvalitet i kontinuitet neosporni. Na moje veliko zadovoljstvo, dobila sam njihovu podršku i pjesmom "Od tebe bolja" otpočeli smo našu zajedničku saradnju.

NN: Da li je Vaša želja bila da svoj muzički put započnete u pop žanru i hoćete li možda u budućnosti eksperimentisati sa žanrovima?

MALEŠEVIĆ: Moj tim i ja smo žanrovski spremni na eksperimentisanja u budućnosti, s tim da baza naše muzike ostaje pop.

NN: Školovali ste se i u Švajcarskoj, koliko Vam je bitno i obrazovanje u životu, a ne samo želja da postanete poznat izvođač?

MALEŠEVIĆ: Moj život i boravak na studijama u Švajcarskoj za mene su veoma važni, to mi je pomoglo da, pored sticanja visokog obrazovanja, brže sazrijevam i postanem samostalnija. Smatram da je to najveća prednost obrazovanja. Pored važnosti školovanja, mislim da je još važnije da se čovjek u životu bavi onim što istinski voli, a za mene su to oduvijek bili muzika i pjevanje. S obzirom na to da sam već sa svojih devet godina prvi put javno nastupila na banjalučkom "Đurđevdanskom festivalu", moja želja tada, kao i sada, je prenijeti emocije, stavove, poruke te ljubav prema muzici i sceni kroz moje pjesme i izvođenja na način da to publika osjeti.

NN: Koliko je naša sredina, mislim na Banjaluku, spremna za podršku novim talentima i ima li ovdje uopšte šanse za napredak, ili većina mladih ljudi mora preći granicu da bi uspjeli?

MALEŠEVIĆ: Smatram da se u svakoj sredini, pa naravno i u Banjaluci, mladi ljudi mogu iskazati u raznim sferama, ali je isto tako činjenica da se za značajniji uspjeh u mnogim zanimanjima mladi odlučuju na odlazak u neke veće centre. Naravno da je veoma važno kada vas podrži sredina iz koje dolazite.

NN: Najavili ste da ćete uskoro objaviti još jednu pjesmu, kada možemo da očekujemo njen izlazak i u kom maniru će biti?

MALEŠEVIĆ: Da, završili smo još jednu pjesmu. Rađena je u maniru moderne balade i biće objavljena već početkom narednog mjeseca.