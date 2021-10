Mika Džegera niko nije prepoznao: "Okreni se, pije pivo iza tebe"

Mik Džeger svratio je u jedan bar tokom aktuelne turneje benda po Americi i, nekako, nije ga prepoznala nijedna osoba.

Frontmen grupe Rolling Stones došao je jedan pab u Šarlotu, u Sjevernoj Karolini na piće, ali uprkos tome što je globalno jedna od najpoznatijih ličnosti, uspio je da ostane potpuno nezapažen od osoblja i drugih gostiju.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII