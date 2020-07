Mikula o novoj pjesmi: Strah najlakše upravlja sudbinom običnog čovjeka

Poznati muzičar iz Nožičkog sa trenutnom adresom u Beogradu Bojan Mikulić Mikula predstavio je novi singl i video-spot za pjesmu "Strana tvog romana".

Muzičar ističe da je nadahnuće za ovaj singl dobio iz emotivnih previranja koja nastaju kada dvije osobe više nemaju šta da kažu jedna drugoj i kada dođu do kraja veze i odnosa.

"Pjesma je inspirisana onim emotivnim previranjima kada dvije osobe dođu do kraja, kada više nemaju šta jedno drugome da daju osim kritike i uvrede, ali ipak iz nekog razloga pokušavaju da opstanu i nastave dalje, jer im je sav taj haos nekako postao ugodan i domaći", rekao je Mikula.

Autor muzike novog singla je Dinko Kulenović, a Mikula je napisao tekst "Strane tvog romana".

"Bubanj je svirao mladi, perspektivni Alen Hodžić, Emir Jugo se prihvatio solo gitare, ja sam pjevao, a Dinko je radio sve ostalo što se tiče svirke i muzičke produkcije", dodao je Mikula.

Ovaj singl trebalo bi da najavi novi album, ali kako ističe, u zaostatku je sa tim izdanjima, pa će tako ovo ostvarenje brojati 10 probranih numera koje do sada nije objavljivao.

"Ne bih sada o tome koje su pjesme, ali sve je to ponovo odsvirano i smiksano pa čekamo riječ izdavača. Ova pjesma, kao i prethodni singl 'Čarobni štap', moje su dvije saradnje u kojima sam učestvovao tekstom i vokalom. Toga će biti još pa će to onda biti album za sebe. Ne pitaj me ništa, ne stižem, radim na sto strana pa to sve ide tako kako ide. Ali opet, nisam ti ja neki poštovalac pravilnika po svaku cijenu. Bitno je da se čovjek dobro osjeća dok nešto radi", istakao je Mikula.

Novi singl dobio je i video-spot koji je snimljen na Dunavu, na relaciji Zemun - Borča, a za ekranizaciju je bio zadužen Vladimir Žutić.

"Zahvalio bih presimpatičnom gospodinu sa nadimkom Domaćin koji nas je provozao čamcem i svojim odličnim pričama uticao na atmosferu. Na pitanje: 'Da li ti se sviđa stvar' rekao je ironično: 'Bez uvrede, ali ovo nema tržišnu vrijednost. Publika koja ovo sluša su ljudi koji ne prate štampu i ljudi koji napuštaju zemlju.' To meni znači da je sve OK", zaključio je Mikula.

Pojava pandemije virusa korona uticala je na sve segmente života, a Mikula dodaje da je vrijeme provodio trudeći se da radi na sebi.

"Bolest kao bolest. Moj đed ima 95 godina i kad sam ga pitao šta misli o ovome, rekao je: 'Svaka epoha je imala svoju kugu... proći će…'". Ništa osim te rečenice mi ne treba u ovoj situaciji. Žao mi je ljudi, svi su uplašeni, nekako ubijeni u pojam. Ne dajte se, to što je nešto nepoznato ne znači da je najgore što vam se do sada desilo i šta će se još dešavati", istakao je Mikula i dodao da se ne plaši mogućeg drugog talasa iako je on po njegovim riječima neminovan.

"Valja ga preživjeti i to je to. Ne volim da dajem savjete. Vidite kako svi ovi mnogo pametniji od mene lupaju gluposti dok kao savjetuju narod pa je danas ovako sutra onako. Meni ovo vrijeme pomaže da analiziram sebe i svoj odnos prema životu. Još jednom što se straha tiče: Život u strahu nije život! Strah je medij preko kojeg se najlakše upravlja sudbinom običnog čovjeka. Čuvati se jeste u redu, ali i ovako moraš da se čuvaš, nije korona jedini ubica. Teško mi pada taj strah koji osjetim kod nekih meni dragih ljudi", objasnio je Mikula.

STENDAP KARIJERA

Osim muzikom, Mikula se u posljednje vrijeme bavi i stendap komedijom te je imao više zapaženih nastupa u Beogradu. Ističe da će još neko vrijeme sačekati na nastup u rodnom kraju dok ne bude bio potpuno siguran u svoj materijal. "Banjaluka i ta tvoja sela će sačekati. Ja sam još nov u tome, mada sve govori da napredujem", rekao je Mikula.