Mikula o novom singlu "Motel Šešlije": Naši ljudi lumpuju na brodu koji tone

Bojan Mikulić Mikula, muzičar iz Nožičkog sa beogradskom adresom, objavio je singl "Motel Šešlije", a nova numera dobila je i prateći video-spot. Za novi singl poznati muzičar kaže da govori o mentalitetu naroda sa ovih prostora, načinu života, vrsti ljudi koja je u svako doba spremna da lumpuje na brodu koji tone.

"Sasvim slučajno sam pomenuo tu frazu 'brod koji tone', a onda sam vidio i da je Rambo izbacio 'Brod budala', tako da je on taj fenomen sigurno mnogo bolje pojasnio, a zašto smo takvi? Može nam se! Radimo samo ako baš moramo i koliko moramo. Dakle, daj ti meni danas pa sutra koliko god da me to košta! Nek je meni dobro danas", zaključuje Mikula.

Pjesma je takođe i referenca na vanvremenski hit "Hotel California" grupe "The Eagles", a Mikula objašnjava vezu između ova dva svratišta - kalifornijskog hotela i šešlijskog motela.

"Pala mi je na pamet ta paralela 'Hotel California - Motel Šešlije'. Pošto mnogo volim tu pjesmu, odlučio sam da ispratim i tekst na neki način tako da je 'We haven't had that spirit here since nineteen sixty nine' prešlo u 'vako nam nije bilo od devedeset i treće' ili 'Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends' u 'Rospija sa šanka se smješka, vozi stodvaesttrojku'", pojašnjava u svom stilu Mikula ideju kojom je tekst nastajao i dodaje da su se potrudili da izvedba bude kafanska, sa dozom psihodelije, a ipak harmonijski što je moguće više vjerna originalu.

Muzičar dodaje da je najveći izazov kod prepjeva ove pjesme bilo stvaranje refrena jer "Eaglesi" ne kažu mnogo.

"Ja sam tu ubacio ključne fraze. Sve u svemu, kakav god bio izazov, ja sam zadovoljan onim što smo uradili", rekao je Mikula.

Iako pjesma u svom nazivu sadrži ime motela u Šešlijama, sam spot za novu pjesmu je snimljen u "Rock caffeu" u Kostajnici.

"Imali smo ideju da snimamo taj spot tamo, ali ova pjesma nema ništa sa tim motelom u Šešlijama osim imena i prve asocijacije na taj objekat. Ja sam htio neku atmosferu, neku blagu verziju 'od sumraka do svitanja', nije mi bilo bitno vezanje za mjesto. Od motela u Šešlijama smo uzeli samo raskošan naslov, koji je onda morala pratiti isto tako raskošna priča. Narod voli raskoš", rekao je Mikula.

Muzičar ističe da je dan na setu prošao sjajno te da su se svi akteri spota sjajno zabavili na snimanju, a između dva seta Mikula se i ošišao i obrijao.

"Koliko god da je vani bilo kišno i nikakvo vrijeme, unutra je bila žurka. Kao kad se djeca igraju. Ošišao sam se i obrijao bradu u pauzi između dva kadra, jedva su me prepoznali kad sam izašao pred njih iako su me vidjeli možda samo 15 minuta ranije. Bilo nam je lijepo i ja bih i ovim putem zahvalio i gazdi Cviji i Vanji i Danijelu Borojeviću, koji je za potrebe snimanja poskidao milion slika sa zidova i na kraju insistirao da ih lično vrati na mjesto, jer on zna gdje je koja bila. Hvala svima koji su bili tamo taj dan, bilo je stvarno zabavno", naglasio je Mikula.