Mikula za "Nezavisne": Emily bi da prati trendove, a ovaj njen gleda kako da prezimi

Sukob interesa u muško-ženskim odnosima tematika je nove pjesme. Emily bi da isprati trendove, a ovaj njen gleda kako da se prezimi. Šta su dakle prioriteti i koliko čvrsto ko stoji nogama na zemlji sa jedne strane i koliko se ko zadovoljava prioritetima i pukim preživljavanjem sa druge strane, ono je o čemu, prema njegovim riječima, govori nova pjesma poznatog muzičara Bojana Mikulića Mikule.

Dodaje da na kraju imamo burnu reakciju onoga ko to sve nosi na svojim leđima i čije riječi su uglavnom odlazile u vjetar, pa je odlučio da ih malo frizira glasnom psovkom.

"Izlivi bijesa su opet njemu na štetu jer se Emily bavi sobom i svojim snovima", rekao je Mikula u intervjuu za "Nezavisne" povodom premijere novog singla "Emily". Mikula takođe govori o načinu na koji je pjesma nastala, zanimljivostima sa snimanja spota, kao i najavi narednih nastupa.

NN: Koliko ste dugo radili na ovoj pjesmi i ko je sve učestvovao u stvaranju?

MIKULA: Eh, koliko dugo? Dugo. Tekst sam napisao, vjerovao ili ne, 2006. godine u mjestu Mariano del Friuli dok sam bio na obuci u jednoj italijanskoj grupaciji. Velika stara vila od sitne cigle, u prizemlju Kinezi, njih između deset i hiljadu, a na spratu ja, neki stari radni sto i notes. Baza mi je bila upravo taj predzadnji vers sa sve psovkom, koju je neko nekad plasirao na jednoj od prethodnih svirki. Mislim da sam je napisao u dahu, a to je skoro uvijek garant uspjeha. Nakon toga smo je uvrstili u repertoar, još uvijek kao "Tamburgers" i to je vjerovatno moj prvi autorski tekst uopšte koji se tada mogao čuti uživo. Eto, nakon svih ovih godina došao je red i da je ponudimo u vidu spota. Aranžmane smo ovaj put radili Dinko Kulenović i ja, dok smo klavijaturu povjerili mom drugu sa kojim sam počeo da sviram, radi se o sarajevskom klavijaturisti Bobanu Ćosiću, koji je od početka mog rada nekako najviše volio ovu pjesmu. Video je radio Herdin Rakanović.

NN: Tematika je nešto drugačija od Vaših prethodnih pjesama. Govorite o vezi sa djevojkom koja troši previše novca?

MIKULA: Pa prijatelj mog prijatelja je bacio tu rimu "Emily - Family" dok smo još bili "Tamburgers". Na repertoaru smo ponekad imali obradu pjesme "Emma" grupe "Hot Chocolate", a u izvođenju legendarnog Đorđa Marijanovića. Kad sam čuo tu rimu, mnogo mi se svidjela kao tema za pjesmu. Nekoliko mjeseci nakon toga sam otišao u Italiju na tu obuku. Večeri su mi bile slobodne pa sam ih koristio za učenje jer sam tada još uvijek spremao neke ispite. Jedne od tih večeri mi je pala na pamet i ta rima pa sam se latio olovke. Nekako odmah mi se javilo ono: "Stiže zima, bejbi, a mi još drva nismo spremili" i sve se onda zavrtjelo oko toga. U suštini, pronašao sam razlog za tu psovku koja je sve to pokrenula.

NN: Vaše prethodne pjesme su uglavnom imale društveno-socijalnu i političku tematiku. U kom pravcu će ići Mikuline naredne numere?

MIKULA: Nemam pojma niti pratim neki pravac. Vjerovatno ću nastaviti da pametujem ma koliko bih volio da počnu da me rade neke malo drugačije stvari. Politika me dosta namuči i mentalno i duševno pa se nadam da neće skoro na repertoar, mada se to nikad ne zna. Može sad za pola sata da mi padne na pamet neka politička tema i eto pjesme. Sve je to igra, što manje pravila - to više slobode.

NN: Za singl "Emily" je snimljen i video-spot. Jedna od lokacija je pub "Now" u Sanskom Mostu. Kako ste se odlučili za ovu lokaciju?

MIKULA: Svirali smo ljetos u pubu "Now" u sklopu manifestacije "Sana Music Fest". Publika nas je tako lijepo prihvatila da su nas pozvali ponovo nakon samo 15 dana. Upoznali smo mnoge dobre ljude i naslušali se gomile pozitivnih reakcija na naš nastup, a "Emily" im je nekako odmah postala hit. Onda smo nekad krenuli sa akcijom "Snimite Mikuli spot" u kojoj smo pokušali da prevaziđemo finansijski problem jer sve košta naravno, a mi nismo neka komercijala koja bi sebi mogla da priušti da snimi desetak spotova bez jakih sponzora. Došli smo na ideju da ponudimo saradnju ekipama koje rade spotove. Javilo se do sada pet ekipa, a prva od njih je bio Herdin Rakanović. Nije bilo ni sekunde dvojbe da ćemo s njim snimati baš "Emily".

NN: Ko je sve radio na ekranizaciji pjesme i koliko ste dugo snimali?

MIKULA: Od članova benda tu smo bili Dinko Kulenović i ja. Ostalo je bila stalna klijentela puba "Now", počev od Herdina, koji je tu i menadžer i konobar i muzičar i svašta nešto, preko Mirnesa Osmančevića koji je konobar kako u kafiću tako i u spotu, inače je bubnjar i žena mu se zove Emily. Tu su još Merjem Muhadžić, organizator "Sana Music Festa" koja je u spotu bila Emily, Mirza Tolja, Almin Ališić i Sandro Zukić, koji je fenomenalno odradio ulogu mog sagovornika za šankom. Snimali smo jedan dan, odnosno taj dan sam nekad ujutro krenuo iz Beograda, došao u Sanu i glumio u spotu. Išlo je sve kako treba.

NN: Kakvi su planovi kada je u pitanju autorski rad i gdje će Vas publika moći čuti uživo u narednom periodu?

MIKULA: Planovi su da nastavim da se bavim time jer se mašina zahuktala. Tu su sada dva benda, jedan koji je sa mnom u BiH, a drugi u Srbiji. Zasad od datuma imamo 7. decembar Sarajevo, 8. Zenica, 25. Sanski Most, 28. Gradiška 29. Prijedor i 2. februar 2019. Prnjavor. Pa eto, dobro vam došli i bolje vas našli.