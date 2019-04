Milan Stanković SevdahBaby za "Nezavisne": Mešanje kultura je poslednje utočište originalnosti

Mešanje kultura je nešto u čemu uživam i što mislim da je možda poslednje utočište originalnosti u današnjem trenutku. Stara je ona da je "sve već odsvirano", ali mislim da nisu još isprobani svi spojevi. Tako mi je ovo nekako bila najlogičnija stvar, rekao je muzičar Milan Stanković SevdahBaby za "Nezavisne" povodom premijere novog singla "Sanjam".

Stanković je na novoj pjesmi sarađivao sa pjevačicom Sonyom Fox, a sama numera donosi spoj tradicionalnog i modernog zvuka, kao i kombinaciju čuvene turske pjesme sa ruskim jezikom.

NN: Sarađivali ste sa pjevačicom Sonyom na ovoj pjesmi. Kako je došlo do ove saradnje i da li ćete objaviti još neki materijal u saradnji s njom?

STANKOVIĆ: Dok sam radio na pesmi "Sanjam" sve vreme sam imao utisak da me muzika na neki čudan način asocira na Rusiju, hladnoću, široke ruske stepe. Tek kasnije sam saznao da je pesma "Katibim", čiji sempl je kičma moje pesme, takođe poslužila kao inspiracija i grupi "Boney M" za numeru "Rasputin". A kada me niotkuda Sofija Kozak, alias Sonya Fox, kontaktirala preko Instagrama i ponudila saradnju, shvatio sam da bi trebalo da poslušam svoju intuiciju. Zasad imam u planu saradnju sa brojnim muzičarima, ali nije isključeno da ću u budućnosti uraditi još neku pesmu sa Sonyom.

NN: Koliko je teško u jednoj pjesmi kombinovati tradicionalno i moderno, i da li na ovaj način možete nekim novim generacijama predstaviti tradicionalni zvuk za koji nisu čuli?

STANKOVIĆ: Pa moram priznati da sam se u ovoj pesmi dosta pomučio da bih napravio zvuk koji je istovremeno moderan i starinski. Pogotovo je bio izazov napraviti tu patinu na novim instrumentima kao onu koju na sebi ima originalni sempl, skinut ne sa gramofonske ploče, već sa voštanog cilindra, još starijeg medijuma od vinila. A što se tiče novih generacija, oduvek me pratio glas nekoga ko je, osim zabavljač, i edukator. I prija mi ta uloga.

NN: Numera je za kratko vrijeme postigla veliku slušanost. Najavili ste da će imati i video-spot. O čemu će govoriti video i kad ga možemo očekivati?

STANKOVIĆ: Pa da, prijatno sam iznenađen slušanošću s obzirom na to da smo se ipak odlučili da pesmu objavimo pre spota. Video će imati nas dvoje kao glavne aktere i biće u retro fazonu. Ne bih mnogo detalja otkrivao, a planirano je da bude objavljen polovinom maja.

NN: U zadnje vrijeme ste stvarali pjesme s glasovima političara i TV voditelja. Koliku popularnost imaju ove pjesme kod publike u odnosu na numere sa nekom drugom tematikom?

STANKOVIĆ: Te pesme izazivaju instant reakcije publike, jer izgleda da ljudi mnogo više komentarišu i klikću kada ih nešto boli. A situacija u našoj zemlji ih očito jako boli.

NN: Pojedini umjetnici iz Srbije su govorili da nailaze na bojkot radio-stanica TV kuća zbog svog političkog angažmana, da li je to slučaj i sa Vama?

STANKOVIĆ: Već sam dobio to pitanje nekoliko puta, ali ironija medijske situacije u Srbiji je da prostora za neku prosto rečeno normalnu pop muziku kao što je moja nema već godinama. To je stanje koje traje manje-više od 2012. godine i poenta je da zapravo nisam imao mnogo da izgubim. Ono što sam načuo je da sam na crnoj listi Studija B, ali ni to nije šteta jer taj medij nije ono što je bio.

NN: Kada Vas možemo očekivati u Banjaluci?

STANKOVIĆ: Prilično redovno nastupam u Banjaluci, tako da pretpostavljam da će neka prilika biti već na leto.