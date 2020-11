Mile Kekin o novom singlu: Moramo se čuvati pozitivnog pamćenja

Poznati pank rok sastav "Hladno pivo" iz Hrvatske predstavio je novi singl "Kišna nedjelja". Ova nova pjesma "Hladnog piva" spaja Džonija Keša, legendarno makedonsko vino i dilera korištenih automobila, a ujedno najavljuje i novi album koji bend opisuje kao - album karijere.

Činjenica je da najbolje pjesme nastaju iz svakodnevnih situacija, a to je bio slučaj i sa novom pjesmom popularnog benda, koja je nastala iz jednog Kekinovog razgovora s prijateljicom koja je po drugi put prekinula s istim dečkom.

"Pjesma ima više poruka... S jedne strane ta 'Kišna nedjelja' je opis za ovu 2020. godinu, kad malo bolje pogledam, a s druge strane poručuje da se treba čuvati pozitivnog pamćenja. Ljudi imaju običaj da pamte ono najbolje i najljepše u životu, a pogotovo u vezama, a ova pjesma je zapravo upozorenje da se toga treba čuvati i da treba ponekad uključiti i razum i zdravu pamet kad čovjek prosuđuje o svojoj prošlosti. To je stara pjesma koju sam napisao nakon kafe sa jednom prijateljicom, koja je obećala sebi da više nikad neće dopustiti da joj se bivši vrati, nakon čega sam joj rekao da se čuva prve kišne nedjelje u smislu da se čuva trenutka kada joj bude dosadno i poželi da ga opet nazove", rekao je Mile Kekin u razgovoru za "Nezavisne".

Novi singl "Kišna nedjelja" je objavljen bez spota, a kako Kekin dodaje pjesma će uskoro dobiti i svoju ekranizaciju, ali i novo pivo koje će nositi isti naziv.

"Biće video-spot, ali sam spot će pratiti i novo pivo pod nazivom - kišna nedjelja. To će biti tamno pivo, baš u duhu s ovom 2020. godinom. Ono će izaći za nekoliko tjedana skupa sa video-spotom", poručio je Kekin.

Nova pjesma inače najavljuje album poznatog benda, koji će imati 10 pjesama i za koji će produkciju raditi Denis Mujadžić Deniken.

"Denis je radio 'Knjigu žalbe' i 'Šamar' i naš prvi album 'Hladnog piva', i ovaj naš novi album je po njemu album naše karijere. Mi smo odlučili da snimimo sve, ova godina u kojoj nema koncerata je savršena za rad u studiju, tako da bi ovo mogao biti odličan album o kojem će se pričati u sljedećoj, nadam se, zdravijoj i ljepšoj godini", naglasio je Kekin.

Bend "Hladno pivo" je i pored izazovne godine za muzičare u kojoj su odgođeni i otkazani svi koncerti i festivali aktivno radio na novim pjesmama, a primjer za to je i singl "I ovo će proći", koji je došao u prvim mjesecima pandemije virusa korona.

"Ispada da će na kraju proći godinu dana otkako je izašla pjesma 'I ovo će proći'. Ipak, najavljuje se neki oporavak Zemljine kugle i navodno ćemo moći ponovo svirati na proljeće. Kad sam napisao tu pjesmu, napisao sam je više za sebe, da bih ostao normalan, jer se nama dosta toga poklopilo u Zagrebu s onim potresom koji je ozbiljno oštetio centar grada, tako da je to pjesma iz trenutka. Nisam se mnogo promišljao koliko će ona biti popularna, ali zahvaljujući brojnim prijateljima i gostima na albumu ta pjesma me jako otvorila i meni pomogla da lakše prebrodim to razdoblje", poručio je Mile Kekin.