Mile Kekin za "Nezavisne": Ovaj album je moj emocionalni striptiz

Dugo očekivani solo album "Kuća bez krova" Mileta Kekina, frontmena popularne grupe "Hladno pivo", danas će ugledati svjetlost dana u fizičkom obliku, dok su ga korisnici Dezzera mogli čuti nekoliko dana ranije u digitalnoj formi.

Ovo je Kekinov drugi solo album koji je izašao na CD-u, a potom i u vinilnom izdanju. Slavni muzičar ističe u intervjuu za "Nezavisne" da je "Kuća bez krova" u stvari priča o njemu, njegovom djetinjstvu i odrastanju. Producent novog studijskog izdanja je Denis Mujadžić Denyken, a album je prvobitno trebalo da ima 14 pjesama, ali je ostalo 10 koje su, kako Kekin kaže, sve stale pod isti krov.

NN: Kakva su Vaša očekivanja od novog studijskog albuma "Kuća bez krova"?

KEKIN: Album izlazi danas, ali više ne znam da li se gleda kada album izađe u fizičkom formatu ili virtualnom jer on je već na Deezeru danima, ali evo danas je službeni datum kada se može kupiti CD i za divno čudo još uvijek ima dovoljno ljudi koji kupuju tu pomalo arhaičnu formu zapisa zvuka, tako da danas će se pojaviti i svi će ga moći kupiti ili naručiti ovisno o tome koliko su daleko od CD šopa.

NN: Koliko ste dugo radili na ovom izdanju i šta je bila inspiracija za ove pjesme. Da li su na neki način Vaša životna iskustva pretočena u tekstove?

KEKIN: Ideja je bila napraviti jedan muzički drugačiji album od "Hladnog piva" i opjevati neke slike iz djetinjstva i sadašnjosti za koje sam mislio da će im više odgovarati ovako malo mekše muzičko okruženje. Zato sam našao druge muzičare koji su više iz kantri, folk, bluz okruženja i napravio sam nekakav srednjestrujaški rokerski album koji je po mom mišljenju više odgovarao pjesmama i porukama koje sam želio izreći.

NN: Prošlo je 16 godina od Vašeg posljednjeg solo albuma. Zašto je pauza trajala toliko dugo?

KEKIN: Nakon tog prvog solo albuma mi smo izdali sa "Hladnim pivom" neke ključne albume u našoj karijeri od "Šamara" do "Knjige žalbe", "Svijeta glamura" i "Dana zatvorenih vrata", nisam imao u biti pretjerano vremena niti potrebe. Onda poslije toga rekao sam da ću se ponovo baviti malo tom solo varijantom i veoma sam uzbuđen da se sad evo konačno počinje vraćati u obliku dosta lijepih reakcija na pjesme koje su ljudi čuli.

NN: Ranije ste najavili da ove pjesme posvećujete velikim pjesnicima roka, folka, kantrija i bluza, kao i prvom autu, prvoj curi, prvom bendu, prvim uspjesima i porazima. Koliko je bilo teško, a koliko zadovoljavajuće sva ova iskustva opisati kroz muziku?

KEKIN: Uvijek je to jedan emocionalni striptiz. Puno je lakše biti ironičan, ciničan, glasan, kritičan prema društvu i ovako u pisanju pjesama nego se baviti svojim životom, tako da je to, moram reći, dosta novo iskustvo. Nije da ja nisam pisao otvorene pjesme i u "Hladnom pivu", nego baš ovaku količinu toga staviti na jedan album je za mene bilo jedno potpuno novo iskustvo. Uzbudljiv je trenutak kada sad sve to izlazi zapakirano u jedan album i kada čujem reakcije, a i da čujem koliko će drugi biti zainteresirani i koliko će se moći identificirati sa tim pjesmama.

NN: Na albumu je svoje mjesto našla i pjesma "Atlantida", koju ste uradili u duetu sa Momčilom Bajagićem Bajagom. Da li je ova pjesma produkt dešavanja u vezi sa gostovanjem Bajage u Hrvatskoj i kako Vi gledate na taj sporni trenutak koji se dogodio?

KEKIN: Ta pjesma je nastala prije tih događanja. Ona je napisana prošle godine. Mi smo nju već bili snimili i bila je gotova i poslana u Ameriku na mastering. Onda kada sam pročitao to za Bajagu, nakon svega toga su zvali nas kao "Hladno pivo" na isti taj događaj, što smo odbili iz kolegijalnosti. Bilo koji bend koji drži do sebe bi to uradio. Onda je to bio prst sudbine u kojem smo rekli da treba da bude i ta neka druga strana jer pjesma "Atlantida" jeste zapravo o prijateljstvu, prekidu prijateljstva i potrazi za nekim iz plemena Azri, za jednim pripadnikom racionalne manjine. U doba kada svi traže nacionalne manjine, ja tražim racionalne. Posalo sam Bajagi pjesmu, njemu se svidjela i tako je nastala bez puno pompe. Koliko vidim, ljudi su se na nju dosta koncetrirali, ali ja se nadam da neće prekriti autobiografsku notu albuma i dosta manje angažirane druge pjesme koje zavređuju pažnju.

NN: Novi album ste objavili na CD-u, ali i na vinilu. Zašto ste se odlučili za vinil i da li se on vraća na velika vrata?

KEKIN: Pa da, po brojevima ispada da se vinil vraća na velika vrata jer je odnos dva na prema jedan za CD, ali to je i dalje jako puno za vinil, za koji se smatralo da je izumro prije nekoliko godina. Drago mi je zbog toga što će i likovno oblikovanje imati više smisla i što će više doći do izražaja na tom većem fromatu. Isplati se malo više potruditi oko vizuala, jer ja i dan-danas znam kako su izgledali kaveri kada sam kupovao neke ključne albume, koji su uticali na mene, i jako mi je drago da se to vraća i da opet ima smisla više pažnje posvetiti kaveru.

NN: Kada je u pitanju promocija novog albuma, da li su u najavi koncerti i kada Vas publika može očekivati u Banjaluci?

KEKIN: Zamislio sam ovaj album predstaviti u manjim klubovima i dvoranama, eventualno kazalištima, u nekim kombinacijama koje neće biti masovne pretjerano. Prvi puta sviramo u Zagrebu u klubu "Vintage" 29. novembra, prvi puta ćemo pjesme izvoditi pred publikom. Bend je uzbuđen i mislim da nije predaleko za one iz Banjaluke koji će se naći u Zagrebu da svrate u "Vintage" i čuju "Kuću bez krova" uživo.