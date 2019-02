Miloš Kričković iz "Mortal Kombata": Kamion se više isplati, ali ne donosi duhovnu satisfakciju

U susret najvećem koncertu u njihovoj karijeri, beogradski sastav "Mortal Kombat" objavio je novi album koji nosi naziv "Decenija".

Taj naziv nije došao slučajno, već treba da stavi do znanja da bend ove godine slavi deset godina rada. Album "Decenija" izlazi za izdavačku kuću "Hardwired Records". U razgovoru za "Nezavisne" frontmen benda Miloš Kričković govori o vremenu koliko je bilo potrebno za snimanje, isplativosti albuma i najavljenom velikom "Antievrovizijskom koncertu" u Beogradu.

NN: Stigao je novi album "Decenija". Koliko ste dugo radili na ovom materijalu i kako biste opisali ovu "deceniju" "Kombata"?

KRIČKOVIĆ: Pa aktivno smo radili na albumu dve-tri godine unazad, ali uvek se među našim materijalom, od koga sklapamo pesme, pronađe i nešto što je smišljeno pre deset i više godina. Primer toga je da sam glavni gitarski rif za pesmu "Mortal Kombat" smislio negde 2004, 2005. godine, a, vidiš, tek je sada upotrebljen. Spržio sam bilo kakav vid objektivnosti da bih mogao sam da opišem ovaj album, neka to učine drugi.

NN: Ima li isplativosti u snimanju albuma danas, ili su oni ipak samo satisfakcija za muzičare kao jedna zaokružena cjelina?

KRIČKOVIĆ: Pa, vidi, ima ako umeš to pravilno da iskoristiš. Mi svake godine izbacimo neke singlove sa spotovima, kada želimo da pojačamo kampanju pred neki naš bitan koncert. Onda, kad prođe par godina, na te singlove dodamo neke nove pesme i sve skupa to nazovemo novim albumom, pa se onda opet stvori buka oko benda i dođu neki mediji, poput vas, koji će zamoliti za intervju, i onda na taj način izreklamiramo neki novi koncert, itd… Tako da se isplati. E sada, ako me pitaš da li bi mi se više isplatilo da sam otišao u Nemačku da vozim kamion za 2.000 evra mesečno, ili da snimim ovaj album, onda se definitivno kamion više isplati, materijalno, ali opet kamion mi ne bi doneo duhovnu satisfakciju, za razliku od albuma, što mi je trenutno bitnije. Ljudi se razlikuju, svako ima svoje prioritete.

NN: Prva pjesma s albuma, naziva "Mortal Kombat", u stihovima spominje druge bendove koji su "zauzeti" pa onda organizatori zovu vas. Da li je to stvarno tako i da li je vrijeme da "Mortal Kombat" bude prvi izbor?

KRIČKOVIĆ: Pa "Mortal Kombat" često i bude prvi izbor na nekim festivalima, sve zavisi od tipa i veličine određenog festivala. Ogromni festivali poput beogradskog "Beer festa" prvo "napakuju" takozvane hedlajnere poput "Riblje čorbe" i onda oko njih orbitiraju mlađi bendovi koji pokrivaju neke druge grupacije ljudi koje možda ne zanima glavni izvođač večeri. Onda organizatori zasedaju i neko kaže: "OK, imamo previše pop izvođača, hajde da pozovemo neki malo bučniji bend da razbije monotoniju", pa pozovu nas i tu se oni za**bu! 

NN: Na ovom albumu su pjesme "Papučar" i "Rijaliti", koje su ranije predstavljene kao singlovi sa spotovima. Da li je u najavi ekranizacija još neke pjesme?

KRIČKOVIĆ: Voleli bismo da snimimo još dva spota. Još ispitujemo javno mnjenje koje pesme bi trebalo da ekranizujemo. "Papučar" i "Rijaliti" su bile idealne pesme za spotove, jer se radi o dve krajnosti. Prva je rokačina, a druga je žanrovski malo mekša. Prvi spot je pompezan i šaren, a drugi je sniman u samo dve različite prostorije. Nekada imaš super pesmu od koje jednostavno ne možeš napraviti spot koji bi bio interesantan za gledanje, a nekada imaš prosečnu pesmu od koje možeš da napraviš haos u vidu spota.

NN: U najavi je "Antievrovizijski koncert". Da li će ovaj događaj biti prilika za promociju novog albuma i ko će još nastupiti s vama?

KRIČKOVIĆ: Imaćemo 18. maja najveći samostalni koncert u karijeri. Organizovaćemo ga u beogradskoj Hali sportova "Ranko Žeravica". Tamo ćemo proslaviti 10 godina našeg benda i 10 godina "Antievrovizije", ispromovisaćemo novi album - i sve ćemo tamo. Goste ćemo tek naknadno najaviti. Ostalo je tačno još tri meseca do koncerta, ali svakako ćete moći da očekujete kao i do sada jako kvalitetne bendove.

NN: Kada je u pitanju promocija albuma, da li su u najavi neki koncerti i s ove strane Drine?

KRIČKOVIĆ: Razni pregovori su u toku, smem da najavim samo koncerte koji su trenutno zakazani, za koje je vest već objavljena: Trebinje (9.3.), Split (21.3.), Zagreb (22.3.), Glava Zete (1.5.) i Beograd koji sam već najavio (18.5.).