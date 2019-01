"Ming" nije dinastija i ne vlada Kinom, nego džez muzikom

BANJALUKA - Koncert vokalnog džez kvarteta "Ming", sačinjenog od mladih Beograđanki, uz salve aplauza, privukao je značajnu pažnju publike u velikoj koncertnoj sali Kulturnog centra Banski dvor u srijedu uveče.

Pod umjetničkim rukovodstvom Banjalučanina Milana - Mike Aćimovića, koji već neko vrijeme živi i radi u Srbiji, te uz pratnju Nevene Pejčić na klaviru i ritam sekcije, koju su činili David Gegić (kontrabas) i Aleksa Milijanović (bubnjevi), vokalne mogućnosti pokazale su Milica Dobrić, Ivana Dimitrijević, Nataša Pejčić i Gorica Šutić. Iako naziv kvarteta asocira na kinesku dinastiju Ming, naziv je zapravo skraćenica sačinjena od početnih slova imena nabrojane četvorke. Upravo ta četvorka emociju publike probudila je svjetskim i domaćim džez standardima, kao i šlagerima spretno upakovanim u džez aranžman od strane pijanistkinje sastava.

Na repertoraru su bile numere "Sunny Side Of The Street", "When Morning Comes", "Black Nile", "Ljubav i moda", "Pod sjajem zvezda" i druge.

Nevena Pejčić, zadužena za zvuk klavira i aranžmane, nakon koncerta je kazala kako poređenje imena sastava sa slavnom kineskom dinastijom Ming nikako ne može naljutiti članice ovog kvarteta, jer su poezija, muzika i umjetnost uopšte zauzimali veoma visoko i značajno mjesto u društvu tog vremena.

Od nje smo saznali da članovi "Minga" studiraju na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, na Odsjeku za popularnu i džez muziku.

"Kvartet je na fakultetu osnovan sasvim slučajno. Ja sam napisala jedan aranžman za 'Black Nile' Vejna Šortera i pitala sam devojke da li su voljne da probamo kako će to da izgleda. Nama se to dopalo. Tu pesmu smo i snimile. Tako se nastavila saradnja", riječi su Pejčićeve.

Njena koleginica Ivana Dimitrijević kazala je da je ponosna i srećna jer je dio kvarteta, te da su njihovi nastupi zasada neki od najljepših momenata njenog života.

"Tu prije svega mislim na iskreno prijateljstvo, kvalitetne muzičare, ljude pune ambicija, s kristalno definisanim ciljem, a to je da se što više džez muzika promoviše u zemlji. Zaista je velika čast biti ovde, s obzirom na to da nam je prvi put u Banjaluci, a na tome možemo da zahvalimo samo Miki. On je glavni terač i organizator", kazala je Dimitrijevićeva.

Ona je govorila i o saradnjama i, uopšteno, o planovima za budućnost.

"To su zasad samo želje. Imali smo nedavno priliku da nastupimo s Aleksandrom Jovanovićem, koji je izdao i album. Gostovali smo na njegovom koncertu, gde je i Marčelo nastupao, tako da smo imali konverzaciju s Marčelom, gde je on izrazio želju da sarađuje s nama. Zaista nam se sva vrata širom otvaraju", zaključila je Dimitrijevićeva.