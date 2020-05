Mirela Priselac Remi: Nagradu "Milan Mladenović" će zaslužiti hrabar bend

Muzičari Darko Rundek, Srđan Gojković Gile i Mirela Priselac Remi biće članovi ovogodišnjeg žirija za dodjelu nagrade "Milan Mladenović", vijest je koju je objavila Zadužbina Milana Mladenovića.

"Oni će imati težak zadatak da izaberu najbolju pesmu sa područja bivše Jugoslavije. Sve detalje o konkursu objavićemo 1. juna na našim društvenim mrežama i na našem sajtu milanmladenovic.com, kada će zvanično i početi rok za prijavljivanje pesama", poručili su organizatori.

Mirela Priselac Remi, koja je jedan od članova žirija, za "Nezavisne" ističe da je pred njima odgovoran zadatak koji će ozbiljno shvatiti.

"Zadatak je iznimno odgovoran. Ja ću ga vrlo ozbiljno shvatiti zbog toga što moramo odabrati pjesmu i bend koji su s područja cijele bivše Jugoslavije i ja sam sigurna da će konkurencija biti ogromna baš zato što na našem području ima genijalnih, kvalitetnih, inovativnih i svježih izvođača i bendova. Zadatak će sigurno biti težak, ali nevjerovatno zanimljiv i sladak", rekla je Remi.

Poznata pjevačica iz Hrvatske je dodala da se neće voditi određenim kriterijumima kod odabira najboljeg benda i izvođača, već da će se voditi svojim osjećajima.

"Neki moj favorit će biti izvođač ili bend koji ima onaj X faktor, nešto posebno što ga odvaja od ostalih. To može biti muzička inovativnost, scenska inovativnost ili možda nešto u tekstu pjesme i melodiji koja će odvojiti bend ili izvođača od ostalih. To ćemo tek vidjeti kad stignu prijave, tako da što se tiče kriterija, kao i za sve ostalo u životu, prvi faktor koji mi određuje je moj unutrašnji osjećaj, a onda ću naravno gledati da to bude bend koji je kvalitetan, inovativan i koji može stati uz najveće bendove s ovih prostora te da to bude bend koji je hrabar", poručila je Remi.

Pjevačica smatra da ova nagrada daje vjetar u leđa mladim bendovima i da je to nešto što iskusnije kolege sa scene mogu da prepoznaju kao kvalitetno i nešto što će bend izdvojiti od ostalih na sceni.

"Mislim da Zadužbina radi sjajan posao što se tiče očuvanja sjećanja na Milana. Na neki način ovim mladim muzičarima daje do znanja koliko je velika ostavština Milana i njegovog benda za cijelu bivšu Jugu i koliko je zapravo bivša Juga imala kvalitetnih bendova, i nekako to nasljeđe koje svi nosimo ukucano u sebi. Mislim da Zadužbina kao organizacija zapravo radi odličan posao povezivanja sjajne muzičke prošlosti s, nadamo se, isto tako sjajnom budućnošću", naglasila je Remi.

Nagrada "Milan Mladenović" ustanovljena je s ciljem da podstiče muzičko stvaralaštvo koje krase osobine svojstvene Mladenovićevoj umjetničkoj zaostavštini.