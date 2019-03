Mirela Priselac Remi za "Nezavisne": Sve možeš prebroditi ako ostaneš vjeran sebi

Prošlo je već 20 godina kako se Mirela Priselac Remi pojavila na muzičkoj rep sceni regiona zajedno s grupom "Elemental". Umjetnica u svijetu hip-hopa, koji je tada bio rezervisan isključivo za muškarce, bila je potpuno osvježenje.

Već od početka Remi je svojim stavom i bez dlake na jeziku pokazala da jednako dobro slaže rime i vlada scenom kao i muške kolege. Njen bend "Elemental" je ostavio značajan trag na muzičkoj sceni, a kako sama Remi kaže, njihova muzika i danas govori univerzalnim jezikom, koji daje do znanja da smo sličniji i bliskiji nego što mislimo.

U razgovoru za "Nezavisne", Mirela Priselac Remi govori o svojim počecima, izazovima za ženu u muzičkoj industriji, kao i o ravnopravnosti muškaraca i žena, kako u muzici tako i u životu.

NN: Muzikom ste se počeli baviti još u tinejdžerskim danima. Kako je to tada izgledalo za jednu djevojku u svijetu repa koji je do tada nekako bez razloga bio rezervisan isključivo za muškarce?

REMI: I danas su dečki dominantniji na sceni, pogotovo ako govorimo o brojčanim omjerima. Mislim da se to zapravo nikada neće ni promijeniti - reperice su uvijek bile više kao iznimka nego pravilo. Meni je bavljenje repom došlo nekako prirodno, voljela sam slušati tu muziku, a kako volim pisati, počela sam pisati pjesme u rimi, upoznala Shota i ostatak zagrebačke rap scene... Ostalo je povijest!

NN: Šta je tada, ali i danas najveći izazov za ženu u regionalnoj muzičkoj industriji?

REMI: Mislim da je svim umjetnicima bitno da ostanu vjerni sebi i svojim postulatima, svojim sustavima vrijednosti. Bez obzira na spol. Kao žena u glazbenoj industriji, u početku se susrećeš s nekim situacijama kroz koje muškarci možda ne prolaze - mizoginija, šovinizam, potcjenjivanje... No sve to možeš prebroditi ako ostaneš vjeran sebi i furaš svoj fim. Publika osjeti kad si iskren, a kad ne. Ako se pretvaraš da si nešto što nisi, nećeš dugo potrajati na sceni. Osobno se sjećam mnogo izvođača i bendova na rap sceni koji su prodavali neku lažnu furku i nisu dugo izdržali.

NN: Da li ste tada mogli sanjati da će priča zvana "Elemental" postići ovakav regionalni uspijeh?

REMI: Oduvijek smo se nadali da ćemo svirati u npr. Beogradu, Sarajevu, Banjaluci, Skopju, ali nismo mislili da će se to doista i ostvariti. Čak i bez potpore velikog diskografa, publika je pronašla našu muziku preko interneta. YouTube nam je tu poslužio kao sjajan poligon za promociju, a to je onda rezultiralo koncertima u svim dijelovima bivše Juge. Drago mi je da naša muzika priča univerzalnim jezikom - to nam svima daje do znanja da smo puno sličniji i bliskiji nego što mislimo i što bi politika htjela da budemo.

NN: Kada je riječ o ženama u muzici, praksa je da su one u fokusu zbog izgleda. Koliko je teško nametnuti se kvalitetom i rušiti stereotipe?

REMI: Ako si talentiran, izgled ne bi trebalo da bude presudna kategorija. Tako je barem situacija kod muškaraca i voljela bih da mogu reći isto i za žene. Da, istina, da je Džim Morison bio nešto neugledniji muškarac, tko zna bi li "The Doors" bili tako popularni, ali s druge strane, fizički izgled nije jedina kategorija koja je bitna. Bavimo se šou-biznisom, i da, izgled je bitan, ali kažem, nije presudan. Svakako pomaže ako si zgodan ha ha...

NN: Prošle godine proslavili ste 20 godina postojanja benda. U kojem razdoblju vam je bilo najteže?

REMI: Bilo je nekoliko instanci u kojima smo bili na rubu raspada benda, ali srećom, uspjeli smo ih prebroditi. Sada smo već jedni drugima dobrano ispod kože, tako da i kad postoji neki sukob ili trzavica, brzo ih rješavamo. Mislim da je ključ dugovječnosti benda, ali i bilo koje skupine koja zajedno radi, međusobno poštovanje. Ako toga nema, neće vas ništa spastiti. Prvenstveno moramo biti ljudi jedni prema drugima. Između nas su sati, dani, godine provedeni zajedno - u kombiju se ljudi najbolje upoznaju, kada dane i dane provode zajedno na cesti. Zamislite putovati s nekim tko vam ne odgovara kao osoba - pa to bi bila katastrofa.

NN: Vaš sastav je žanrovski veoma šaren, da li je to traženi recept za uspjeh ili ne želite da robujete određenom žanru?

REMI: Nama je bitno da radimo muziku koju bismo i privatno slušali. Jednostavno, to što radimo mora nam biti kul. Ne volimo robovati jednom žanru zato što i privatno ne slušamo samo jedan žanr. Ja osobno trenutno najviše slušam indie i singersongwriter, pa i muzika koju donosim na probu ima tu neku patinu. Gitarist Erol je možda u nekom drugom žanru trenutno, pa on donosi ono što ga najviše inspirira. Onda tu nastaju sve te fluidne nijanse koje zovemo "Elemental". Što se tiče recepta za uspjeh, njega jednostavno nema. Da ima, svi bismo bili najuspješniji na svijetu. Treba ti se pogoditi dobra pjesma, konstelacija zvijezda i vlaga u zraku ha ha...

NN: Međunarodni dan žena, 8. mart, nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. S Vaše tačke gledišta koliko su se stvari na tom polju promijenile od Vaših početaka do danas i šta bi budućnost mogla da nam donese?

REMI: Nažalost, ne mogu reći da se situacija drastično promijenila u posljednjih 20 godina, barem ne ovdje na Balkanu. Jedino što sam vidjela je da su drukčije "kvote" Europske unije prema kojima se pazi da je u npr. Saboru veći broj žena ili da žene i muškarci na upravljačkim pozicijama imaju jednake prihode. U posljednje vrijeme smo svjedoci nekih groznih zločina prema ženama gdje nakon počinjenog zlodjela, počinitelji muškarci i dalje slobodno hodaju gradovima. Na mikrorazini, imamo puno posla do ravnopravnosti.

NN: Da opet možete da birate svoj životni put, da li biste izabrali isti?

REMI: Uvijek bih odabrala muziku i riječi. Tko zna kamo bi me život odveo da se nisam počela baviti muzikom, ali kad se zoveš Mi-re-la, što su note, mislim da nemaš izbora nego da ti se život vrti oko muzike he he...

Možda bih bila spisateljica ili prevoditeljica, ali to zapravo i jesam, prijevodi su mi struka. Ne znam bih li se mogla baviti nečim egzaktnim, kao na primjer pravom ili ekonomijom. Mislim da bih, da me okreneš naopako, opet završila na filozofskom ili nekom humanističkom faksu.