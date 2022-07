Mirela Priselac Remi za "Nezavisne": Umjetnici mijenjaju svijest i svijet pojedinaca

I nakon skoro 25 godina, naš glavni sustav vrijednosti nije se promijenio - i dalje radimo muziku bez prevelikih kalkulacija, iz srca, oslanjamo se na osjećaj, a ne na trend, volimo raditi pjesme koje su društveno angažirane, uključujemo se u javni život kroz aktivizam kojim pokušavamo "nadopuniti" teme koje pokrećemo u svojim pjesmama i, generalno govoreći, pritom se dobro zabavljamo.

Kazala je ovo u intervju za "Nezavisne" Mirela Priselac Remi, pjevačica kultnog hrvatskog benda "Elemental", koji večeras nastupa na "ŠA festu" u Prijedoru. Ona je za naš list govorila o skoro 25 godina postojanja sastava, o novom albumu, njenoj prvoj zbirci pjesama "Masarykova".

"Plan je i moj prvi samostalni album, neka nova zbirka pjesama kad za to osjetim da je trenutak i mnogo, mnogo okrenutih kilometara na pozornicama diljem regije", navela je Remi.

NN: Koncert "Elementala" na predstojećem "ŠA festu" u Prijedoru poštovaoci vaše muzike i energičnih živih svirki sa nestrpljenjem očekuju. Kakav nastup ste pripremili za ovaj memorijalni festival?

PRISELAC: Pripremili smo svirku u kojoj od prve minute dajemo 110 posto - bit će tu pjesama s našeg posljednjeg albuma "Ilica", ali i pjesama koje su nas obilježile tijekom godina. Što se mene tiče, ja bih najradije da nam publika u Prijedoru predloži svoje favorite, da nam pošalju svoje želje na društvene mreže, pa da zajedno napravimo neki popis koji će im biti najdraži. U ove 24 godine, koliko radimo muziku, nastalo je dosta pjesama, pa se nije problem prilagoditi publici točno kako ona to želi.

NN: "ŠA fest" je posvećen sjećanju na prijedorskog umjetnika i muzičara Dalibora Popovića Mikšu. Jedinstvenost ovog festivala je i u tome što iza njega stoji "ŠA udruženje" i Fond koji podržava talentovane umjetnike i njihov autorski rad. Iz vašeg iskustva, koliko je bitna podrška umjetnicima, posebno na početku njihove karijere?

PRISELAC: Prvi se pamte, a posebno ljudi ili institucije koji ti prvi pruže ruku, dok si u periodu prvotnog istraživanja svog zvuka ili muzičkog identiteta. Zato je potpora mladim umjetnicima presudna, ne samo zbog one floskule da na mladima svijet ostaje, nego zbog svijesti kako je nama bilo kad smo počinjali. Te ljude, koji ti pruže ruku ili potporu baš u tom početnom periodu pamtiš cijeli život!

NN: Na festivalu u Prijedoru biće promovisana i Vaša zbirka pjesama pod nazivom "Masarykova". Zašto ovaj naziv knjige i o čemu zbirka zapravo govori? S Vaše tačke gledišta, jer ste i muzičar i književnik, mogu li književni stihovi i oni društveno angažovani iz Vaših pjesama, uslovno rečeno, mijenjati svijest i svijet?

PRISELAC: Kad sam odlučila napisati zbirku poezije, bila sam svjesna da izlazim iz svoje sigurne zone - koliko god smatrala da su naši stihovi neka vrsta "urbane poezije", nisam se prije ohrabrila da objavim pravu pjesničku zbirku. Imala sam u vezi s tim dosta dubioza i strahova i onda sam odlučila zbirku nazvati po nečemu u čemu se osjećam sigurno - na neki način, stvorila sam si novu "sigurnu zonu", jer je Masarykova jedna od mojih omiljenih ulica u Zagrebu, u centru grada u kojem sam odrasla. Kada sam shvatila da Masarykova postoji i u Beogradu, moja odluka za naslov zbirke postala je još jača, jer je Beograd grad u kojem provodim dosta vremena zbog privatnih razloga i zaista ga volim. Što se tiče mijenjanja svijeta, uvijek kada govorimo o tome na umu imamo neke grandiozne perspektive, a ja smatram da se svijet mijenja uvijek na mikrorazini, koja bi onda trebala zahvatiti i makrorazinu. I tu umjetnost može odigrati vrlo formativnu ulogu, jer ona upravo na toj mikrorazini utječe na pojedinca. Ako su pjesme angažirane, one uvijek nose poruku, neki put možda i ne otvorenu, ali inteligentan slušatelj uvijek iščita ono između redova i promišlja o tome što je čuo. I u tom trenutku, mijenja se njegov ili njezin mikrosvijet, osvješćuje se i tu onda možemo da govorimo o "mijenjanju svijeta".

NN: Sastav "Elemental" osnovan je 1998. godine. Kakav je "Elemental" bio prije skoro 25 godina, a kakav je danas? Da li se i šta promijenilo, a šta je ostalo isto, vaše, autentično?

PRISELAC: Naš glavni sustav vrijednosti nije se promijenio - i dalje radimo muziku bez prevelikih kalkulacija, iz srca, oslanjamo se na osjećaj, a ne na trend, volimo raditi pjesme koje su društveno angažirane, uključujemo se u javni život kroz aktivizam kojim pokušavamo "nadopuniti" teme koje pokrećemo u svojim pjesmama i generalno govoreći, pritom se dobro zabavljamo! Bitno nam je da svoju muziku uvijek smatramo igrom i istraživanjem, jer će nam tako uvijek ostati svježa. Motivacija iza svega toga jeste da prvenstveno nama bude zabavan proces stvaralaštva, a onda i da kod drugih probudimo taj impuls za istraživanje, propitkivanje i igru.

NN: Posljednji album "Ilica", jedini isključivo digitalno objavljen album, izdali ste 2020. godine. Ta godina će nam svima ostati upamćena kao pandemijska. Da li je ovaj album oda transformaciji društva i života, prije nego što smo svi upali u "novo normalno"?

PRISELAC: Nije, jer smo album zgotovili netom prije nego što je udarila pandemija. Mislim da nitko od nas krajem 2019. nije imao ni najmanju ideju što će se dogoditi u 2020, tako da nismo album "štimali" prema Zeitgeistu. Štoviše, kada je objavljena svjetska pandemija, nećkali smo se hoćemo li objaviti taj album koji je bio dovršen, ali smo na kraju zaključili da i nama, ali i slušateljima, treba nešto da nas malo udalji od svakodnevice i približi jedne drugima. Upravo ta uloga - eskapistička i konekcijska - paradoksalno, bila je uloga našeg albuma "Ilica". U vrijeme kada su svi brojali zaražene, mi smo ponudili muziku koja je otisak nekog minulog vremena i mislim da su se mnogi upravo zbog toga "nakačili" na "Ilicu".

Foto: Kristijan Smok

NN: U februaru ove godine objavljena je i pjesma "Dvojka" i nosi jaku poruku da nam je svima nedostajalo bliskosti, zagrljaja... Da li je "Dvojka" zadala posljednji udarac virusu korona i otuđenosti koju smo svi morali iskusiti za vrijeme pandemije? Da li nas je pandemija naučila da više cijenimo život, ali i jedni druge?

PRISELAC: Ja se iskreno nadam da ćemo iz pandemije izaći pametniji i svjesniji. Solidarnost je vrijednost koju kapitalizam ne njeguje, već propagira ideje "svaki čovjek za sebe" i "koliko namakneš, toliko imaš", a pandemija je trenutak u povijesti u kojem bi se trebao probuditi solidarni duh, zbog kojeg jedni brinemo za druge i dajemo od sebe da bi i drugi imali. Nadam se da smo barem malo uspjeli u tome. U suprotnom, čovjek se pita, ima li smisla egzistirati u surovom svijetu u kojem je čovjek čovjeku vuk. Iznenadila me je velika polarizacija društva u vezi s pitanjem cijepljenja i nevjerica u postojanje virusa, tj. bolesti. Čini se da je ljudima teško prihvatiti promjene, pogotovo kad su negativne, i to mi je na neki način posve razumljivo, no ipak, iznenadio me je nedostatak solidarnosti sa starijima ili bolesnima. Iznenadio me je i entuzijazam kojim su neki predsjednici i vlade vrlo brzo nametnuli autokratske poteze prema općoj populaciji - govorim ovo jer sam prvi val pandemije provela u Beogradu, gdje mi se učinilo da vlast s osobitim sadizmom "trenira" autokraciju i strogoću nad stanovništvom.

NN: Kako je već napomenuto, "Elemental" je poznat po živim svirkama, koje, nažalost, posljednje dvije godine nismo imali priliku da vidimo i osjetimo. Koliko je bilo teško raditi u tom periodu te da li ove godine možemo očekivati vaše nastupe širom regiona, ali i Evrope?

PRISELAC: Ne želim se više osvrtati na protekle dvije godine, jer imam osjećaj kao da se svaki put nepotrebno retraumatiziram. Bilo je grozno, ne samo izvedbenim umjetnicima, nego svima koji su nastojali raditi i držati glavu iznad površine. Ne ponovilo se. Srećom, ispred nas su neki bolji dani, jer najava za koncerte ima mnogo, diljem bivše Jugoslavije - a to je naš primarni teritorij na kojem sviramo. Ove godine ćemo oboriti i jednu novu granicu, jer sviramo u Njemačkoj, na festivalu u Ulmu. Nadam se da je to pretkazatelj nekih novih nastojanja da probijemo jezične i granične barijere!

NN: Kada spominjemo region, po Vašem mišljenju, kakva je regionalna muzička scena - da li joj nešto nedostaje, po čemu se izdvaja?

PRISELAC: Naša regionalna scena je sjajna - svježa je, vibrantna, izrazito hrabra, istovremeno u trendu sa svjetskim muzičkim migracijama, ali opet, sa dovoljno bendova koji upravo trendovima dižu srednji prst, pa možemo govoriti o novom alternativnom zvuku. Mislim da nas od drugih zemalja izdvajaju upornost i hrabrost koje možemo naći u novim bendovima na Balkanu.

NN: Kakvi su planovi za buduće dane? Može li vjerna publika očekivati nove pjesme?

PRISELAC: Planovi su novi album "Elementala", moj prvi samostalni album, neka nova zbirka pjesama kad za to osjetim da je trenutak i mnogo, mnogo okrenutih kilometara na pozornicama diljem regije!