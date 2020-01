Miroslav Ilić: Pobedio je onaj ko se sačuva od svega što nas zapljuskuje

U ovim turbulentnim vremenima, mislim da nam je ipak zdravlje najbitnije, poručuje legendarni pjevač Miroslav Ilić.

"Dakle, porodica, škola, vera, prijateljstvo, za mene su to neprolazne vrednosti. Ja samo mogu sa žaljenjem da konstatujem da su sve te vrednosti pomalo u krizi", kaže pjevač čija karijera ne blijedi već gotovo pet decenija.

Interpretator numera "Naljutićeš me ti", "Amerika, Amerika", "Voleo sam devojku iz grada", "Polomiću čaše od kristala" i mnogih drugih hitova kaže da nije oduševljen pri pomisli da bi trebalo da opet da ulazi u studio.

"Mislim da sam dovoljno toga uradio, imam nekoliko pesama koje će me sigurno fizički nadživeti", navodi Ilić.

NN: Po čemu ćete pamtiti 2019. godinu, da li je ona za Vas bila uspješna na poslovnom i privatnom planu?

ILIĆ: Da je meni neko pre 47 godina, kada sam stidljivo ušao u ovaj zanat, rekao, kad budem imao na plećima 47 godina ovoga zanata i 69 godina života, da ću još biti značajan igrač na ovoj balkanskoj estradnoj sceni, teško da bih mu poverovao. Dakle, 2019. godinu smatram darom od Boga i sve što mi da Bog tokom godine, ja sam zadovoljan time.

NN: Šta u narednih 47 godina možemo očekivati od Miroslava Ilića?

ILIĆ: (Smijeh) Ako mislite na produkciju, nešto nisam baš oduševljen pri pomisli da bi trebalo da ulazim opet u studio, da opet nešto snimam. Mislim da sam dovoljno toga uradio, imam nekoliko pesama koje će me sigurno fizički nadživeti. Oni ljudi koji me vole, imaju sasvim dovoljno pesama za slušanje i dok to ispevam, oni su zadovoljni. Nije me zadnje dve-tri godine niko ni pitao imam li nešto novo, što ne snimam nešto novo. Tako da, ne osećam neku preveliku potrebu za tim. A i ponuda onih pesama koje bih ja voleo eventualno da snimim je veoma mala, vrlo mršava.

NN: Da li se i Vi radujete praznicima ili nemate taj osjećaj pošto, pretpostavljam, uglavnom nastupate tih dana?

ILIĆ: Živim i osećam se isto kao i sav normalan svet, da tako kažem, sa istom količinom emocija doživljavam sve što i drugi ljudi, kada je u pitanju radost povodom Nove godine, Božića, Uskrsa i tako dalje.

NN: Sada, kada ste u zlatnim godinama, u čemu najviše uživate privatno, kako punite baterije?

ILIĆ: Sa porodicom, sinko. Vrednosti koje su od Hrista naovamo preživele 2.000 i nešto godina, za mene su i dalje svetinja. Dakle, porodica, škola, vera, prijateljstvo, za mene su to neprolazne vrednosti. Ja samo mogu sa žaljenjem da konstatujem da su sve te vrednosti pomalo u krizi.

NN: Nažalost, živimo u dosta teškim vremenima. Koliko nam pjesma pomaže da prebrodimo sve nedaće koje nas snalaze?

ILIĆ: Otkad je sveta i veka postoji muzika. Ona je i te kako sastavni deo svakog bića i svake civilizacije.

NN: Možete li mi reći kakve emocije gajite prema ovdašnjoj publici, publici iz BiH?

ILIĆ: Sinko moj, mene vežu i te kako lepe uspomene, ne samo za BiH, već za čitav ovaj balkanski region, uključujući čak i neke zemlje koje nisu bile u sastavu one stare države. Pritom mislim, recimo, na Rumuniju i Bugarsku. Imam toliko lepih uspomena. Zapravo, vrlo malo ima nekih stvari koje sam potisnuo i koje želim da zaboravim. Uglavnom su to lepe i dobre emocije.

NN: Šta biste poželjeli čitaocima "Nezavisnih" u 2020. godini?

ILIĆ: Pa, u ovim turbulentnim vremenima, mislim da nam je ipak zdravlje najbitnije. Ko se sačuva od svega ovoga što nas, nažalost, i dalje zapljuskuje sa svih strana, mislim da je taj pobedio. I u tom smislu želim na prvom mestu zdravlje svima. Naravno, i ljubav. Po Hristu - ljubi bližnjeg svoga. Ali, naravno, neka bude i parica. (Smijeh)