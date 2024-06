Mirza Redžepagić za "Nezavisne": Balkan najplodnije tlo za world music žanr

Mirza Redžepagić, virtuoz na gitari i kompozitor, izdao je novi album pod nazivom "Cycles", koji je publici nedavno predstavio na turneji po Bosni i Hercegovini. Album je rezultat njegovog rada i istraživanja na Berklee College of Music u Valensiji i donosi zanimljivu muzičku plovidbu od orijentalne muzike do flamenka i džeza.

Kroz fuziju zvukova i kultura album donosi 11 novih pjesama, u čijem je stvaranju učestvovalo 18 muzičara iz Španije, SAD, Pakistana, Jordana, Kolumbije, El Salvadora, Kipra, Brazila i drugih država.

Mirza Redžepagić završio je Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je svoje obrazovanje nastavio u Španiji. Posebnu pažnju posvetio je izučavanju flamenko gitare, što ga je i odvelo na izvorište ove umjetnosti - u Španiju.

Vremenom svoj rad proširuje, izučava druge žanrove i posvećuje se world musicu, odnosno autentičnom kombinovanju originalnih melodija sa raznih dijelova svijeta, što posebno dolazi do izražaja kroz njegov novi album "Cycles".

Više o ovom albumu, nedavnoj turneji i potencijalima našeg prostora Mirza Redžepagić govorio je u intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Nedavno ste objavili novi album naziva "Cycles". O kakvim ciklusima je riječ, odakle potiče naziv albuma?

REDŽEPAGIĆ: Album je konceptualno sagrađen iz tri dijela. Prvi dio počinje flamenkom, kompozicije su komponovane i rađene u flamenko zvuku. Drugi dio albuma odlazi na istok, na Balkan i malo dalje, odnosno prikazuje kulturološki zvuk odakle dolazim. Treći dio albuma nas vraća na zapad, ali više nekom džez zvuku. U okviru putovanja kroz ova tri dijela unutar svakog od ovih krugova postoje određeni dijelovi kompozicija koji opet imaju autentičnu priču. Time se stvara koncept krugova unutar krugova, a sve skupa je unutar jednog velikog kruga, odnosno albuma, odatle potiče naziv.

NN: Album ste promovisali na turneji koja je obuhvatila više gradova u BiH, kakvi su utisci, kako je prošla turneja?

REDŽEPAGIĆ: Turneja se odvijala u sedam gradova u BiH. Kao umjetnik, jako sam zadovoljan reakcijom i odzivom publike s obzirom na to da nije riječ o komercijalnoj muzici, više je umjetnička sa primjesama flamenka, džeza i različitih žanrova i zaista sam sretan kako je sve prošlo.

NN: Na koji način uspijevate da plovite kroz različite žanrove i na koji način različiti muzički jezici utiču na Vaše stvaralaštvo?

REDŽEPAGIĆ: Uvijek volim nove stvari i nove izazove, pa tako dolaze i različita interesovanja u muzici. Počeo sam da sviram gitaru od osme godine, onda muzička škola, pa akademija i sve je to išlo u smjeru klasične muzike, ali sam tokom školovanja uvijek istraživao nove žanrove. Sebe smatram gitaristom i kompozitorom koji se ne voli ograničavati na jedan određeni žanr. Stvarajući ovaj album i ove kompozicije, dao sam sebi slobodu da na mene utiče svo moje okruženje. Prošle godine sam boravio u Valensiji i tom prilikom upoznao preko 300 kolega iz 60 različitih zemalja od Južne Afrike, Australije i Kine, tako da je to bilo jedno stvarno bogato iskustvo. Tom prilikom sam otvorio sebe prema svim novim zvucima i kulturološkim uticajima i birao one melodije koje su mi se najviše dojmile. Puno je tu pravaca i žanrova, ali sam htio da sve ukomponujem u jednu cjelinu, da sve ima smisla.

NN: Na ovom albumu objedinjen je rad sa muzičarima iz svih dijelova svijeta, kakvo je za Vas iskustvo bilo spremanje ovog albuma i koliko je gostovanje muzičara iz različitih dijelova svijeta obogatilo album?

REDŽEPAGIĆ: Da nije bilo saradnika album, definitivno ne bi ovako zvučao. Ja sam muzičar koji voli dati prostor kolegama muzičarima, ako nekoga pozovem da svira sa mnom, bez obzira da li je koncert, turneja ili snimanje, ja volim da kolega ostavi svoj pečat. U ovom slučaju je riječ o mojim kompozicijama, postoji određena forma, ali i prostor u kojem muzičar može sebe izraziti. Na albumu čujemo zvuke kubanskog basa, vašingtonskog saksofona, orijentalnih instrumenata Sirije i Jordana, pa sve do zvukova Kolumbije i Španije. To je umnogome obogatilo album i definitivno je jedna od bitnih i značajnih stavki za moj muzički razvoj.

NN: Album kombinuje Vaše autorske kompozicije sa djelima drugih autora. Kako ste vršili selekciju djela koja će se naći na albumu?

REDŽEPAGIĆ: Na albumu se nalazi 11 kompozicija, od kojih je sedam autorskih i četiri su obrade. Nije postojao neki konkretan slijed događaj. Prvo sam želio da snimim tih sedam autorskih, pa sam kroz proces rada i saradnju sa drugim muzičarima i kolegama kroz probe došao na ideju da ubacim i četiri dodatne kompozicije. Nikad nisam razmišljao da snimim džez, nisam džez gitarista, ali boraveći na Berklee College of Music sam morao proći kroz džez i jedna kompozicija mi se jako svidjela, pa sam je aranžirao na svoj način u flamenko zvuku. Isti slučaj je sa jednom kompozicijom koju mi je predstavio kolega iz Sirije, a koja se na kraju takođe našla na albumu. Volim da istražujem nove stvari i to je glavna ideja vodilja mog umjetničkog rada.

NN: Posvetili ste se izučavanju različitih kultura i muzičkih pravaca koji se danas spajaju u žanr nazvan world music. Koliko je Balkan plodno tlo za ovakvo stvaralaštvo, budući da je uvijek na granici više struja i uticaja?

REDŽEPAGIĆ: Mislim da je Balkan najplodnije tlo za world music, bar što se tiče Evrope, jer smo uvijek na geografskoj granici između istoka i zapada sa uticajima raznih muzičkih pravaca i kultura i to je nešto na šta bi svi trebalo da budemo ponosni. Ono što je ljudima van Balkana vrlo interesantno jeste upravo naša muzika. Mislim da smo mi veoma plodno tlo u kontekstu talenta i svih potencijala koje imamo. U posljednje vrijeme balkanska muzika postaje popularna širom Evrope i svijeta, možda u malo drugačijem obliku, ali mislim da svaki umjetnik koji ovdje stvara i te kako ima iz čega da crpi inspiraciju i ideje, a to je naš melos.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost u profesionalnom smislu?

REDŽEPAGIĆ: Trenutno radim na regionalnoj promociji albuma "Cycles", imam dosta upita za nastupe od jeseni. Ne mogu ništa definitivno reći, ali vrlo je vjerovatno da će turneja doživjeti svoj drugi nastavak, što me jako raduje. Ekipa koja je svirala sa mnom na turneji bila je sjajna sa fantastičnim i genijalnim muzičarima iz Španije i Amerike, tako da se nadam nastupima izvan BiH nekad na jesen.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.