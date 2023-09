Misfits: Horor je naš posao, a muzika strava

Prije Slipknota, prije Marylina Mansona, čak i prije GG Allina, postojali su Misfitsi. Gotovo sami, uspostavili su horor pank žanr. Zajedno s bendovima kao što su The Damned, The Cramps i T.S.O.L., utrali su put blistavom muzičkom stilu i što je još važnije, oštroj estetici koja je radila na povećanju umjetničkog sadržaja. Pokazali su da muzika ne mora biti samo muzika; mogla bi biti puno više.

Ova paralelna priroda njihovog zvuka i umjetničke vizije razlikovala ih je od većine njihovih kolega, a u pogledu estetike otišli su dalje od The Damned i The Cramps - a mnogi bi rekli da je i njihova muzika takođe odmakla od scene. Bez pionirskih koraka benda, mnogi od modernijih šok rockera ne bi imali platformu za djelovanje. Mogli bismo mahnuti zbogom mnogim "strašnim" MTV bendovima, pa čak i norveškom blek metalu u nekim dijelovima tog žanra.

Muzika Misfitsa nije bila čisti pank naprijed-nazad, slično, umjetnički, kao što The Cramps nisu bili samo još jedan rokabili bend. Uzeli su formulu i miješajući vlastite ličnosti i kreativnu viziju, stvorili nešto novo, nešto visceralno i nešto što su mnogi pokušali i nisu uspjeli imitirati. Nisu bili prvi bend koji je na bilo koji način usvojio likove i kostime na pozornici, ali način na koji su to učinili zacementirao ih je kao istinski kultni momenat. Osnovan u Lodiju, Nju Džersi, 1977. godine, pod vođstvom frontmena Glena Danciga, bend je počeo istinski uspostavljati etos po kojem ih danas poznajemo.

Foto: Twitter / Printscreen

Uzeli su ime po posljednjem filmu Merlin Monro, filmu "The Misfits" iz 1961., inspirisali su se rastućim pank pokretom. Nakon toga, bend je u ljeto 1977. odsvirao svoja prva dva nastupa u kultnom klubu "CBGB" u Njujorku, a početkom 1978. objavili su svoju prvu ploču, "Static Age".

Nakon angažmana za "Static Age", bend je napravio promjenu u pisanju pjesama i izgledu. Dancig je počeo pisati pjesme inspirisane B-filmovima horor žanra, naučnom fantastikom i TV serijama istog kvaliteta, u rasponu od pedesetih pa sve do 70-ih. Upravo je to pomoglo bendu usaditi onu kampersku mješavinu horora koja je takođe karakterisala The Cramps. Čak i nakon Dancigovog odlaska, bend će nastaviti koristiti te teme. (Iako po Glenovom odlasku nije mnogo toga vrijednog pomena u diskografskom katalogu Misfitsa)

Osim što je Dancig slikao skeletne uzorke na svojoj odjeći za nastup, basista Džeri Onli počeo je nanositi crnu šminku oko očiju i oblikovati kosu u dugi špic koji mu je visio od čela između očiju, sve do brade. Osim loga benda, ovo je nesumnjivo kulturno najznačajniji aspekt benda.

Koncept preuzet iz frizure Edija Munstera, postao je poznat kao "đavolji izgled". Ovo je bio posljednji dio slagalice, a nakon što su Dancig i Onlijev brat Dojl, gitarista benda, usvojili stil, bend je imao jedinstvenu sliku. Nadalje, uzimajući ovu inspiraciju od "The Munsters", sada su bili vezani za carstvo horora ad infinitum. Ubrzo će novi stil, muzički i estetski, postati hvaljen kao horor pank.

Foto: Twitter / Printscreen

Osim direktnih pank elemenata, u stvaranju ovog novog podžanra, u različitim trenucima tokom svoje duge i krivudave karijere, oslanjali su se na sajkobili, hevi metal, rokenrol iz pedesetih i rokabili. U tom smislu, takođe možete tvrditi da su mnoge mrlje roka 50-ih koje je njihova muzika nosila takođe pomogle uspostavi njihov inherentni kvalitet B-filma. Moglo bi se čak reći da su, na neki način, Misfits bili mašina stilova, ali koji su sa tim modus operandijem radili jako, jako dobro.

Tu su bili i elementi izvan muzike koji su pomogli u njegovanju imidža ultimativnog horor pank benda. Osim tuča na nastupima, batinanju sa skinhedsima u Londonu i sukoba sa zakonom, dogodio se jedan incident u septembru 1982. godine. Jedne noći, dok su se odmarali od turneje s hardkor bendom The Necros, bend je uhapšen u Nju Orleansu zbog optužbi za pljačku grobova.

Iako su činjenice o ovom incidentu rijetke, vjeruje se da je bend pokušavao locirati grob slavne vudu praktičarke i okultistkinje Mari Lavi. Uspjeli su se izvući iz zatvora i preskočiti suđenje kako bi se odvezli na svoj sljedeći nastup na Floridi. Ako ovo nije dovoljno da vas uvjeri da su Misfits ultimativni horor pank bend, ne znam šta jeste.

Foto: Twitter / Printscreen

Na kraju, praktikovali su ono što su propovijedali. Sljedeći put kada budete razmišljali o tome da odbacite Misfits kao muzički štih, obratite pažnju na ovu činjenicu, a onda takođe razmislite koliko je mračan samostalni rad Glena Danciga. Ova je epizoda vjerovatno bila samo rezultat intrige mlade skoro pa odrasle osobe, ali je svejedno odražavala etos benda i onaj kult koji će nastaviti rasti.

Oni su kulturna institucija, Misfits su pioniri horor panka.