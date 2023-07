Mišić: Rekordna posjećenost OK festa na Tjentištu

​Ove godine zabilježena je rekordna posjećenost OK festu na Tjentištu, a očekuje se još gostiju tokom koncerata koji će biti održani do nedjelje, kada se i zvanično zatvara festival, izjavila je Vanja Mišić, portparolka OK festa.

Kako je istakla za RTRS, konačan broj posjetilaca znaće se na kraju festivala kada će se, kako je rekla, sumirati rezultati i utisci.

Sinoć su posjetioce zabavljali Mile Kekin i Goran Bare sa svojim bendom "Majke".

Posjetioce festivala na Tjentištu večeras na glavnom stejdžu očekuju nastupi Džibonija, Bombaj štampe, Konstrakte i Artan Lili, dok će na OK stejdžu nastupiti Elemental, Del Arno bend i Obojeni program.

Za sutra koncert su najavili Brkovi, Sve barabe, Darko Rundek i ekipa, grupa Zoster, Smok Mardeljano, Deca loših muzičara i Detour.