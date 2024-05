Mišo Banjac objavio muzički prvenac "Bilo je za pamćenje"

PRIJEDOR - Mišo Banjac publici u BiH i regionu je poznat kao lider popularnog “Jet Set” benda, a nedavno je nakon dugogodišnjeg rada u muzici objavio prvi samostalni singl.

Velikim koracima Banjac je se upustio u solo karijeru ostvarivši saradnju sa profesionalcima i istaknutim muzičkim imenima Aleksandrom Sofronijevićem i Dragišom Bašom.

Muzički prvenac „Bilo je za pamćenje“ označio je novi pravac u njegovoj karijeri, a pjesma već osvaja publiku i izuzetno je slušana i tražena na radiju i televiziji.

Ovaj rođeni Prijedorčanin od šeste godine svira klavijature, pohađao je i muzičku školu, a karijeru je započeo sa 16 godina kao svirač u lokalnim manje poznatim bendovima u Prijedoru. Kasnije je počeo da pjeva i jedan je od osnivača “Jet Set” benda, koji je izdavao pjesme i za DM Sat. “Osmijeh anđela”, "Čarobnjak" i “Hiljadu dušmana” su pjesme po kojima je ovaj bend poznat, a pisao ih je Amil Lojo. Već više od dvadeset godina se profesionalno bavi pjevanjem.

Mišo nije jedini muzičar u porodici. Njegov brat Marko Banjac je klarinetista i dugo godina je član Narodnog orkestra RTS-a, kojim rukovodi Vlada Panović. Takođe je svirao u “Lord of the Rings Orchestra”.

Iz Prijedora se 2017. godine preselio u Minhen, gdje danas živi i radi. Prije četiri godine napustio je “Jet Set” bend, a nakon kraće pauze u radu Banjac se vratio u muziku na velika vrata.

„Ja sam se odlučio za nešto novo i počeo sam solo karijeru. Velika podrška na ovom putu mi je najprije porodica, a Aleksandar Sofronijević mi je dosta pomogao u svemu. Saradnja sa njegovom ekipom je ostvarenje mojih snova“, govori Mišo Banjac.

Svaki vikend radi i nastupa, kako u regionu i dijaspori, tako i u BiH.

„Pjevam u klubovima, diskotekama i uvijek nailazim na odličan prijem i podršku publike. Nekada nastupam sa bendom od šest članova, a nekada sa klavijaturistom i pjevačicom, zavisno od događaja i prostora. Često radim sa dragim kolegom Mikom Muminovićem. Dosta ljudi me pita da li sam rodbinski vezan za pjevača Slavka Banjca, a ja im objašnjavam da se on zapravo ne preziva Banjac, već ga tako zovu, a preziva se Nedeljković. Mnogi to ne znaju“, kroz smijeh kaže pjevač.

Kako ističe, pjesma „Bilo je za pamćenje“ nosi emociju, energiju i autentičnost, a predstavlja samo početak onoga što će publika od njega čuti do kraja godine.

„Planiram objaviti još tri pjesme, od kojih je jedna već završena. Spot je snimljen u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu. Preostale dvije privodimo kraju i već krajem ovog mjeseca snimam još jedan spot. S nestrpljenjem čekam reakciju publike na ove pjesme. Zadovoljan sam kako je „Bilo je za pamćenje“ prihvaćena. Imala je 200 hiljada slušanja u tri sedmice, što je super“, kaže Banjac.

U Prijedor dolazi jednom ili dva puta mjesečno, a jako je vezan za rodni grad i drage ljude u njemu.

„U pregovorima sam i za nastupe po BiH u avgustu mjesecu“, najavljuje pjevač.

