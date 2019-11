Mjuzikl 'Tina' posveta kraljici rokenrola

Tina Tarner se pojavila na drugoj naslovnoj strani časopisa "Roling stoun" 23. novembra 1967. godine.

Bila je prva žena na naslovnici u dugoj istoriji ove publikacije. Sada mjuzikl "Tina", zasnovan na njenom životu i muzici, igra pretpremijerno na Brodveju, a glavni događaj biće 26. novembra, kada će Tina napuniti 80 godina, prenosi RTS.

Od skromnih početaka u Tenesiju, do transformacije u globalnu kraljicu rokenrola, Tina Tarner nije samo rušila pravila, ona ih je prepravljala. Ovaj novi mjuzikl priča neotkrivenu priču o ženi koja se usudila da se suprotstavi okovima godina, pola ili rase.

Mjuzikl je napisala dramska spisateljica, dobitnica nagrade „Olivije", Katori Hol, a režirala čuvena Filida Lojd.

"Kada sam stigla ovdje večeras, dočekao me je divan aplauz i zahvaljujem vam na tome. Ovaj mjuzikl je o mom životu i načinu na koji je otrov pretvoren u lijek", navela je rokenrol diva.

Jedna od najuspješnijih izvođačica svih vremena, Tina Tarner je osvojila 12 Gremi nagrada, i ima više prodatih karata za koncerte nego bilo koji solo umjetnik u istoriji muzike.

Prema riječima same Tine, ovo je priča o djevojčici koja je odrastala sa velikim ambicijama. Priča o naivnoj mladoj ženi koja je zakoračila u buran brak bez ičega do svog glasa i svojih snova. I koja j pobjegla, jedva, iz tog istog braka, bez ičega, do svog glasa i svojih snova. Priča o sredovječnoj pjevačici, koja je postigla uspjeh i pronašla istinsku ljubav.

Ejdrijen Voren, koja je igrala Tinu na „Vest endu“, reprizira svoju ulogu na Brodveju. Ti nisi Tina, ne pokušavaj da me imitiraš, rekla je kraljica rokenrola glumici. Moraš biti malkice svoja.