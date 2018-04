Mladen Badovinac za "Nezavisne": Neke lekcije čovječanstvo nije naučilo

Splitski rep-rok sastav TBF, koji važi za jedan od najinovativnijih eksperimentalnih bendova u regionu, biće jedan od učesnika događaja "Živjeti slobodno", kojim se obilježava Međunarodni dan pobjede nad fašizmom, a koji će se održati na tvrđavi Kastel u Banjaluci 8. maja.

Petu godinu zaredom UG "Sloboda" biće organizator centralnog događaja "Živjeti slobodno" koji će okupiti neke od najpoznatijih regionalnih izvođača. Jedan od članova sastava TBF, Mladen Badovinac, u razgovoru za "Nezavisne" govori o najavljenom nastupu, ulozi muzike u borbi protiv negativnih globalnih pokreta kao i važnosti podsjećanja na Dan pobjede nad fašizmom.

NN: Najavili ste nastup pred publikom u Banjaluci, možete li nam reći šta spremate za ovaj nastup?

MLADEN: Samo sviramo svoje pjesme, ali to radimo najbolje na svijetu. Listu pjesama napišemo pola sata prije nastupa. Zaista ne znam šta bih vam još rekao na ovu temu.

NN: Nastupićete na festivalu koji obilježava Dan pobjede nad fašizmom, koliko je, po Vašem mišljenju, bitno u današnjem turbulentnom vremenu podsjetiti javnost na sve opasnosti koje je fašizam nosio?

MLADEN: Jako je važno podsjetiti javnost na zlo fašizma koji je prouzročio nezamislivu bol i stradanja gdje god se pojavio. Danas je, nažalost, nemoguće ne primijetiti sve češće slučajeve neofašizma na Balkanu, u Evropi, a i šire. Neke lekcije čovječanstvo očito još nije naučilo i zato mu treba dodatna nastava.

NN: Muzika je kroz istoriju nosila veliku ulogu u borbi protiv režima i raznih negativnih globalnih pokreta. Da li i koliku moć muzika danas može ostaviti na građane i podići svijest o ovim problemima?

MLADEN: Muzika je dobro sredstvo za prenošenje poruka i skretanje pozornosti, ali muzika sama ne mijenja stvari radikalno. Pitanje je da li uopće mijenja. Ona može otvoriti diskusiju o određenim temama, pružiti utjehu ili ohrabriti. Moj je zaključak da muzika nije uspjela ništa bitno promijeniti ni u šezdesetim kad je imala najjači društveni utjecaj, ali je postavila škakljiva pitanja i dala drugačije poglede na svijet. Muzika je uglavnom to što jest, samo muzika, zvučna podloga, "soundtrack", ali to ne znači da treba odustati od društveno-političkih ili bilo kojih tema ako to tišti autora.

NN: Za sebe kažete da niste reperi, ali ni rokeri, već da pripadate žanru ping-pong muzike. Možete li nam objasniti šta to podrazumijeva?

MLADEN: Ping-pongu je okvir hip-hop, a prostor unutar okvira je otvoren svim muzičkim žanrovima kako se autoru prohtije. Za vrijeme snimanja prvog albuma, misleći da radimo klasični hip-hop smo shvatili da već idemo šire od toga i da će nas trpati u razne ladice pa smo jednostavno samoproglasili ping-pong našim žanrom, donekle i parodirajući hip-hop i žanrove općenito.

NN: Koliko vam je bitna komunikacija s publikom tokom nastupa i da li se nekada desila neka interesantna anegdota sa publikom koju ćete pamtiti?

MLADEN: Jako nam je važna dobra komunikacija s publikom, da pozorno prate šta se događa na bini i aktivno sudjeluju u nastupu na određenim mjestima kao dio zvučne slike. To je jedna od najkarakterističnijih i bazičnih stvari kod hip-hop koncerata, da smo svi dio tuluma koji predvodi vokalni izvođač.

NN: Da li je mladim bendovima danas lakše ili teže probiti se do slušalaca i kako je to izgledalo kada ste vi počinjali?

MLADEN: Mladi imaju više kanala za prezentaciju, ali im je konkurencija puno veća, a pozornost slušatelja jako skraćena. Dakle, teško im je da se istaknu i zadrže koncentraciju konzumenta koji je izbombardiran sadržajem iz cijelog svijeta koji mu je trenutno dostupan sa smart telefonima. Kad smo mi počinjali, ulazak u studio je bila rijetka privilegija i značilo je da imaš ozbiljan potencijal da opravdaš uloženi novac. Glavni mediji su bili televizija i radio, a recimo na radiju si se mogao pojaviti čak i kao demo izvođač, ali opet si morao biti jako dobar. Također, muzici se posvećivalo puno više vremena pa bi slušatelj upio sve nijanse albuma koji sluša, a izvođač se trudio da slušatelja zadovolji od početka do kraja znajući da to ne radi uzalud i da album mora imati glavu i rep. Mi smo uz to bili i pioniri hip-hopa na Balkanu pa smo samim žanrom već stršali, a s lirikom Saše Antića je bilo neporecivo da imamo ozbiljnu i zanimljivu priču, a imali smo i ozbiljnu izvedbu.

NN: Kada publika može očekivati novi autorski materijal benda TBF?

MLADEN: Ne bih se htio zeznuti u procjeni, ali mogu vam reći da već mjesec dana radimo na novim pjesmama, možda koji singl izađe tokom ove godine, a dogodine ćemo sigurno imati materijal spreman za objavljivanje.

NN: Kakva je Vaša poruka za Banjalučane koji će doći na koncert?

MLADEN: Dragi Banjalučani, vi ste nama u dugogodišnjim susretima pružili toliko ljubavi, gostoprimstva i nezaboravnih trenutaka da jedva čekamo i ove koji slijede i nadamo se da ćete biti zdravi, odmorni i slobodni da se taj dan okupite u što većem broju i tulumarite s nama i našim kolegama. Dobro došli i još bolje vas našli!