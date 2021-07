Mladi DJ-evi za "Nezavisne": Postavićemo Banjaluku na mapu elektronske muzike

Banjalučka scena elektronske muzike svoj izraziti razvoj doživjela je u posljednjih nekoliko godina, a sada taj uspon, čini se, doživljava maksimum. Mnoga banjalučka imena iz ove muzičke sfere uspjela su osigurati svoje mjesto na nekim od najpopularnijih regionalnih i svjetskih festivala, a o tome koliko je u stvari težak put do takvog uspjeha kada se kreće iz naše sredine, razgovarali smo sa mladim i talentovanim banjalučkim di-džejevima Lukom Ćurguzom (Lūka) i Oliverom Stančevićem (Mekhu).

Uz ritam njihove muzike do sada je uživala publika širom regiona, a saglasni su s tim da im je cilj u budućnosti da se nađu pod svjetlima svjetskih scena.

"Vjerujem da svako od nas, kada počne da se bavi ovim poslom, sanja odmah od prvog dana nastupe na najvećim svjetskim festivalima, klubovima i svim događajima koje vidimo na prvu i jednostavno se zaljubimo. Prava istina je da je taj put trnovit, da bi di-džej došao do takvih gigova, on mora da se dokaže prvo na regionalnoj sceni, pred domaćom publikom", izjavio je Ćurguz.

Ćurguz je dodao da čak ni to nije lagan zadatak, jer na nivou regiona ima toliko već poznatih svjetskih imena, konkurencija je ogromna, a potvrda uspjeha od domaće publike teško se dobija.

"Lično iz moje perspektive ulazim polako u treću godinu svog muzičkog putovanja i kao što sam već spomenuo, veoma je teško da se tvoje ime odmah pročuje. Prve velike korake u muzici sam napravio preko di-džej takmičenja, to je veoma bitna stvar u ovom poslu i time sam zaslužio svoje prve festivalske nastupe, kao i prvi nastup van granica BiH", pojasnio je Ćurguz za "Nezavisne".

Ćurguz će ove godine nastupiti na popularnom "Fresh Wave Festivalu" u svom rodnom gradu, a posebno naglašava važnost autorskog rada u ovom poslu.

"Jako bitna stvar u izgradnji jednog di-džeja i njegovog muzičkog puta je njegov autorski rad, to jest njegova produkcija, to je prva i najbitnija stavka za uspješnu internacionalnu karijeru. Trenutno radim na tome i nadam se da ću do kraja ove godine moći da se pohvalim svojim prvim izdanjem", kazao je Ćurguz.

Oliver Stančević (Mekhu) svoj talenat naslijedio je od oca i strica, koji su godinama bili prisutni na banjalučkoj sceni, a započeli su prve korake sa pionirima elektronskog zvuka u Banjaluci. Kako kaže, njegova publika je najbolja potvrda uspješnog rada, a svoj muzički put Stančević je počeo 2017. godine.

"Ako bih morao nekako da svrstam koje to žanrove možete da čujete u mojim nastupima, rekao bih da elektronika i indie dance najbolje opisuju moj stil. Zapravo provodim veoma mnogo vremena selektirajući najbolje zvukove koje ova scena ima da ponudi", rekao je Stančević za "Nezavisne".

Stančević je ove godine imao priliku da bude na lineupu jednog od najvećih svjetskih festivala EXIT-u, a kako kaže, od samog početka karijere vodio ga je san da se jednog dana i njegovo ime nađe na repertoaru tog prestižnog festivala.

"Sa željom za napredak i dalji korak u karijeri prije dvije godine sam se preselio u Ljubljanu. Uporedo moj projekat 'NOW WE DEEP' je napravio veliki iskorak i okupio mnoge svjetske di-džejeve na jednom mjestu, a meni otvorio vrata za nastavak moje karijere na višem nivou. Nažalost, u našoj Banjaluci scena nije blizu svjetske, ali moji prijatelji i ja se trudimo da na svakom koraku predstavimo Banjaluku u najboljem svjetlu i postavimo je na mapu elektronske muzike, jer to i zaslužuje", objasnio je Stančević.

On je dodao još da se popularnost ovakve muzike nevjerovatno proširila, a to dokazuju EXIT i "Fresh Wave Festival", na kojima će nastupati ove godine.

"Privilegovan sam jer su ljudi iz organizacija prepoznali moj talenat i omogućili mi da predstavim sebe u najboljem svjetlu na ovogodišnjim izdanjima festivala, to je nešto što me gura naprijed, i mene i našu banjalučku scenu", zaključio je Stančević.