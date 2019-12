Mladi reper iznenada umro

Juice Wrld, talentovani mladi reper, pravim imenom Džerad Entoni Higins, umro je iznenada u nedjelju ujutro na čikaškom aerodromu, pišu svjetski mediji.

Očevici kažu da mu je pozlilo za vrijeme šetnje zgradom aerodroma, a policijski izvori su kazali da je, u trenutku kada su do njega stigli ljekari hitne pomoći, krvario iz usta. Hitno je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim.

Uzrok smrti zasad nije poznat.

Muzičar je rođen u Chicagu u ponedjeljak 2. decembra proslavio je 21. rođendan.

Juice Wrld je postao slavan gotovo preko noći 2018. kada je njegov hit "Lucid Dreams" dospio na 2. mjesto američke muzičke liste Billboard Hot 100.

Njegova pjesma "All Girls Are the Same" nakon toga je postigla još veći uspjeh, a broj njegovih obožavaoca naglo je porastao.

Juice je gostovao i na albumu Travisa Skota 'AstroWorld', a vokalno mu se pridružio u pjesmi 'No Bystanders'. Njegov muzički uzor bio je Tupac Shakur.