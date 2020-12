Mladom harmonikašu čast što promoviše RS i BiH

Desetogodišnji Đorđe Perić iz Bijeljine ostvario je plasman među pet najboljih harmonikaša na 70. Svjetskom trofeju harmonike u svojoj uzrasnoj kategoriji, u kojoj je nastupilo 250 takmičara.

Đorđe Perić je učenik Muzičke škole "Kornelije Stanković" u Bijeljini, u klasi profesora Slaviše Perića, i ovo mu je 64. osvojena nagrada.

Svjetsko nadmetanje održano je u Francuskoj, prvi put u istoriji takmičenja u online formatu, od 20. novembra do 20. decembra, a nastupilo je 750 takmičara iz 50 zemalja. Na ovom prestižnom takmičenju učesnike je ocjenjivao žiri od 110 članova iz različitih zemalja, a ovaj talentovani dječak ne krije oduševljenje.

"Čast mi je što sam nastupio na ovom prestižnom takmičenju i što sam na najbolji način promovisao Republiku Srpsku i BiH", rekao je Perić.

Slaviša Perić, profesor mladog harmonikaša, ističe da je bila velika čast učestvovati na ovako velikom i prestižnom takmičenju kada je u pitanju akademska harmonika.

"Učestvovali su takmičari iz 50 zemalja svijeta u kategoriji u kojoj je Đorđe Perić nastupio, to je prva kategorija do 10 godina starosti, on je uspio da se plasira među pet najboljih harmonikaša svijeta. Ovo je zaista zapažen uspjeh s obzirom na to da je u njegovoj kategoriji nastupilo preko 250 takmičara", rekao je Perić.

Profesor harmonike dodao je da je na takmičenju bila izuzetno jaka konkurencija, te da je svaka zemlja učesnica vršila selekciju svojih takmičara koji će se predstaviti u najboljem svjetlu.

"Moram istaći da su ispred Đorđa prvoplasirani takmičari bili iz Kine i Rusije. Učestvovalo je mnogo velikih zemalja, a s obzirom na to da smo mi jedna mala sredina i mala zemlja, ovo je ogroman uspjeh naći se uopšte na ovakvoj smotri harmonike, a poseban uspjeh je osvojiti tako visok plasman. Mi smo na neki način prezentovali našu sredinu i našu zemlju na najbolji mogući način i dodatno afirmisali umjetničku muziku i akademsku harmoniku", zaključio je Perić.

Kako je ove godine samo takmičenje održano u online formatu, Perić dodaje da je on nosio brojne izazove, ali da je imao i nekoliko prednosti.

"Online format je zaista neobičan način kada su u pitanju festivali i takmičenja, tu postoje i prednosti i nedostaci. Prednosti su takve da takmičari mogu više puta da snime svoje izvođenje i pošalju najbolju varijantu. Međutim, ipak je živi kontakt i nastup na sceni pred publikom i žirijem u salama bolji. Zaista je to mnogo rasterećenije, mislim da je to lakše i nadamo se da ćemo se od naredne godine ponovo vratiti na ovaj vid takmičenja, kao i da ćemo nastupati širom Evrope", istakao je Perić.

Kada su u pitanju naredni planovi mladog Đorđa, profesor dodaje da su već poslali snimke za takmičenja koja će se do kraja godine održati u Italiji i Austriji.

"Takođe će takmičenja biti održana u online režimu, a za narednu godinu se pripremamo, radimo nove programe u nadi da ćemo uspjeti da se pojavimo na festivalima u uobičajenom režimu na velikim scenama i većim pozornicama", poručio je Perić.

Čestitke Đorđu uputila je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja mu je čestitala na postignutom uspjehu.