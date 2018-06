Moguće ponovno okupljanje rok grupe "The Kinks"

Čuvena britanska rok grupa "The Kinks" poznata 60-ih godina po hitu "You really got me", mogla bi ponovo da se okupi poslije više od 20 godina, izjavio je bivši pjevač Rej Dejvis televiziji Čenel 4.

Dejvis (74) rekao je da u studiju radi sa još dva člana benda, svojim bratom Dejvom Dejvisem i bubnjarem Mikom Ejvorijem.

"Radi se na novom albumu" grupe "The Kinks", rekao je pjevač i dodao da ima sve pjesme koje je napisao od raspada benda i da je došao trenutak da se te pjesme snime.

Dejvis je šaljivo rekao da bi bend mogao da svira u nekom pabu u kraju, na sjeveru Londona gdje je formirana grupa 1964. godine.

"Kinksi" su u svoje vrijeme bili jedna od najuticajnijih grupa s pesmama "Sunny Afternoon", "Lola", "Tired of Waiting For You" i "You really got me", hit koji je kasnije preuzeo američki hard rok bend "Van Hejlen".

Britanski rokeri su 70-ih i 80-ih godina snimili 24 studijska albuma a rastali su se 1996. godine.