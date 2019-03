Momčilo Bajagić Bajaga piše za Jasnu Gospić

Jasna Gospić u društvu prijatelja uživala je u koncertu beogradskog sastava „Bajaga i instruktori“, koji je održan u Pragu. No, njeno prisustvo na događaju i druženje koje je uslijedilo poslije sa liderom Momčilom Bajagićem ima i drugu pozadinu. Uz činjenicu da jedno uživa u muzici i izuzetno poštuje lik i djelo drugog, ova dva vrsna muzička imena uskoro će, na radost svih fanova, i sarađivati.

"Ispuniće mi se želja da Bajaga komponuje pjesmu za mene. Sve se događa u pravo vrijeme i sada je pravi trenutak za takvu saradnju. Kroz Bajagine pjesme osjetila sam njegovu posebnu senzibilnost i jedva čekam da je sa Bajagom podijelim kroz pjesmu napisanu za mene. Do saradnje dođe kada se ljudi po nečemu prepoznaju, kada shvate da su po nečemu bliski, a najvažnija je podudarnost duša i način na koji doživljavamo život i ljude. Muzika je eterična, ona nije zanat ni roba, a, ako jeste, onda su to promašaji. Bajaga je čovjek kojem se divim. Neko ko piše takve tekstove i komponuje takve pjesme sigurno nije osoba koja se kreće i živi po površini života. Sposobnost da kaže ono što osjeća jednostavnim riječima i u sažetoj formi koja se mora prilagoditi muzičkoj metrici je veliko umijeće. Često kada želimo nešto da kažemo, rečenicu počnemo sa “ne znam kako da ti objasnim”, čini nam se komplikovano i mislimo da nas druga strana neće shvatiti. Upravo to komplikovano Bajaga sroči u nekoliko “ubojitih” stihova, objasni nam najjače emocije kroz nekoliko divno ukomponovanih riječi. Ljepota je definitivno u jednostavnosti", govori Jasna Gospić.

Kako ističe, velike zasluge za ovu skoru saradnju imaju njeni veliki prijatelji Gane Pecikoza i Veso Đorem. Naša muzička diva ima samo riječi hvale za rad Đorema, koji je u Pragu značajan ambasador i promotor svega što potiče sa prostora bivše države, ali i Pecikoze, koji je „stvorio“ „Crvenu jabuku“, a i danas nastavlja da pomaže muzičkim talentima da ostvare zapažene karijere na zahtjevnom muzičkom tržištu.

"Zahvaljujući ovoj dvojici zanesenjaka, Vesi i Ganetu, na pomolu je jedna divna saradnja između Bajage i mene. Veso Đorem je nepopravljivi jugonostalgičar, svjedok jednog divnog vremena u kojem su nastajale toliko dobre stvari da, evo i danas traju. Puno je toga što je Veso uradio na promociji jugoslovenske umjetnosti, od prevođenja knjiga naših istaknutih pisaca na češki, preko mnogobrojnih izložbi naših slikara, niza fantastičnih koncerata... Tako je i dobio i priznanje grada Praga za doprinos spajanju dvije kulture. Namjerno kažem jugoslovenska kultura, jer Veso nikada nije pravio razliku među današnjim republikama, sa svima radi sa istim žarom bez obzira odakle dolazi. Njegova desna ruka je supruga Tijana, žena kojoj se divim i koju beskrajno poštujem, jer je ona stub ove divne porodice", kaže Gospić.

Prijateljstvo Jasne i Ganeta Pecikoze traje više decenija, a pjevačica ga opisuje kao bezuslovno.

"Gane je uvijek tu za mene, kao i ja za njega. Svi znaju koliko je uspješan. Stvorio je mnoge bendove, a ni danas mu nije teško da otkriva nove, prave talente i pomaže im da se ostvare. Prekrasni Dušan Svilar je Ganetov štićenik i mislim da će postati velika zvijezda. Bio je zaista divno osvježenje na mom beogradskom koncertu. Gane mi je mnogo puta pomogao, od svojih prijatelja je stvorio i moje prijatelje i saradnike, poput Sergeja Ćetkovića i njegove supruge Tine, organizovao je moj koncert u Beogradu, a sada je doprineo da dođe do saradnje sa Bajagom", zaključuje Gospić.