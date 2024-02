Momčilo Bajagić: Izdaću zbirku svojih pesama

​Jedan od najpopularnijih bendova na našim prostorima, "Bajaga i Instruktori" slavi jubilarnih 40 godina postojanja, kao i rođendan osnivača ove grupe - Momčila Bajagića Bajage.

Oni su tim povodom organizovali proslavu sa koje se pjevač direktno uključio na "TV Prva".

Momčilo je otkrio koji mu je bio najljepši trenutak u karijeri za ovih 40 godina.

"To je teško reći jer je veliki broj godina u pitanju. Odsvirali smo baš mnogo koncerata, na svim kontinentima, u čitavom regionu... Bilo je puno lepih i velikih koncerata i onih malih, i ne znam koji mi je najdraži... Vrlo teško je izabrati", priča Momčilo.

Potom je govorio koji je album obilježio njihovu karijeru:

"To je teško reći. Imam nameru da izdam zbirku pesama koje sam pisao za nas i za druge i zaista ih ima mnogo, oko 170. svakako da je to 'Pozitivna geografija', to je prvi album koji je uvek najteže napraviti i učiniti da on uspe, Prvi je taj i zato mi je najdraži", naveo je Bajaga.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.