Momir - Momo Nikić: Možda me vodi ljubav prema rokenrolu, a možda nisam normalan

Izložba fotografija pod nazivom "Skakač" biće otvorena sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci u čast legendarnog banjalučkog muzičara Momira - Mome Nikića, koji ove godine proslavlja 40 godina rada na muzičkoj sceni.

Nikić je ovim povodom istakao da nije očekivao da će njegov rad na sceni trajati punih 40 godina te da vrijeme na sceni broji od 1978. godine, kada je zvanično prvi put plaćen za svoj nastup.

"Nisam očekivao da će sve ovoliko dugo da traje. Naravno, imao sam one dječje snove da ću svirati na 'Vembliju', ali nisam očekivao da ću se toliko dugo baviti muzikom. Možda je to ljubav prema rokenrolu, a možda nisam ni normalan", rekao je Nikić.

Banjalučki muzičar je jedan od rijetkih velikana rokenrol zvuka iz tog perioda koji još aktivno svira, a na izložbi u Banskom dvoru će kroz fotografije i isječke novinskih članaka pokušati hronološki da predstavi kompletnu rokenrol scenu iz tog perioda. Osim izložbe fotografija, iste večeri biće održana i tribina na kojoj će se diskutovati o rokenrol sceni u gradu na Vrbasu.

"Govoriću o svim periodima od kako se bavim muzikom. Prikazaćemo kako je sve izgledalo u ono vrijeme, a imaćemo i diskusiju s publikom", naglasio je Nikić.

Izložba i tribina će biti uvod za veliki koncert, koji će ovaj muzičar održati 16. avgusta na banjalučkoj tvrđavi Kastel u sklopu muzičkog festivala "Kastel Rock Fest".

"Ova izložba i tribina su samo uvertire za slavljenički koncert. Meni je bila velika želja da održim koncert i da nađem muzičare koji su svirali sa mnom kroz te periode, a Siniša Tomić iz Hard Rock radija je odgovoran za organizovanje izložbe", dodao je Nikić.

Organizator izložbe i tribine Siniša Tomić dodaje da se on i Momir Nikić poznaju cijeli život i da od najranijih dana stoje jedan pored drugog u nečemu što se zove rokenrol scena grada Banjaluke.

"Momo ove godine proslavlja 40 godina rada u rokenrolu, zato smo došli na ideju da se to obilježi na najbolji mogući način. Kad pričamo o Momiru Nikiću, on je ljudima zadnjih 20 godina prepoznatljiv kroz bend 'Balkan Express', međutim to je samo jedan segment njegovog stvaralaštva. Bend 'Balkan Extpress' je ostavio veliki trag u istoriji rokenrola u ovom gradu, međutim Momir je ranije imao bend koji se zvao 'Neki ljudi', koji je osamdesetih bio jedan od najboljih i najrevolucionarnijih bendova našeg grada", ispričao je Tomić.

Dodao je da je Nikić kasnije imao grupu "Irena", koja je 1985. godine osvojila nagradu na Subotičkom festivalu. Taj bend je ostavio značajan trag na jugoslovenskim prostorima. Prema njegovim riječima, značaj i stvaralaštvo Momira Nikića je mnogo veće nego što ljudi znaju. Izložba pod nazivom "Skakač" će trajati do 28. juna, a organizator je banjalučki Hard Rock radio.