Momir Momo Nikić za "Nezavisne": Dok nas ruke i noge služe ide teži zvuk

Banjalučki rokenrol bend "Balkan Express" večeras i sutra s početkom u 20 časova održaće dva akustična koncerta u velikoj koncertnoj sali Kulturnog centra Banski dvor, a cijena ulaznice biće sedam KM.

Popularni "Balkanci" prvi akustični koncert na ovom mjestu održali su 2008. godine, promovišući drugi album "Ša la la la la", a zavidan uspjeh s ove svirke ponovili su i početkom marta prošle 2020, uoči proglašenja vanrednog stanja i apsolutne zabrane svirki prouzrokovane još akuelnom pandemijom.

Zbog velikog interesovanja, ovaj put sviraće dvije noći zaredom, a publika će pored pjesama s drugog, imati priliku da čuje i pjesme s njigovog prvog albuma "Preporučeno" iz 1998. godine.

"Balkan Express" čine: Saša Nikić, vokal, Momir Nikić, gitara, Aleksandar Vlajsavljević, bas gitara, Stefan Nikić, klavijature, i Dejan Trkulja, bubanj, a uoči dva najavljena koncerta za "Nezavisne" je govorio osnivač i prvi čovjek benda, gitarista Momir Momo Nikić.

NN: Šta osim pjesama s prva dva albuma publika može da očekuje?

NIKIĆ: Sviraćemo isključivo autorske pjesme s prva dva albuma i par singlova što imamo, s tim da su aranžmani malo drugačiji, prilagođeni akustičnoj svirci. Imamo i goste, gudački kvartet "Palladio String" i tri prateća vokala, tako da su pjesme izmijenjene.

NN: Da li će ova dva koncerta možda biti i najava trećeg albuma?

NIKIĆ: Mi smo iskoristili ovo zlo s koronom pa smo uveliko počeli da spremamo materijal za treći album i ako bog da u septembru bi trebalo da bude objavljen. Mada je danas teško planirati, želja nam je da u ovoj godini objavimo taj treći album.

NN: Kakav zvuk možemo da očekujemo, da li sličan kao na prva dva albuma ili će biti riječ o nekoj lakšoj varijanti?

NIKIĆ: Nema lakših varijanti. Dok nas ruke i noge služe ide teška varijanta. Nisam pobornik toga da stariji sviraju tiše i laganije. Sviraćemo najžešće što možemo, koliko god smo u stanju da sviramo.

NN: Od večeras su dozvoljene svirke u lokalima. Šta ovo znači za muzičare koji su jedna od najugroženijih kategorija u pandemiji?

NIKIĆ: Mislim da muzičari nisu jedna od najugroženijih, nego najugroženija kategorija. Sve branše i sve profesije su kako-tako radile. U teškim uslovima, ali radilo se. Muzičari nisu mogli nikako, pogotovo kod nas. Bila je apsolutna zabrana muzike uživo. Dok se to sve ne otvori i dok ne krene sa svirkama, ne mogu zaista ništa da prognoziram kako će biti. Uglavnom, dobro je da se kreće sa svirkama. Znam da će za početak biti dozvoljena u baštama, iako malo lokala ima uslove za rokenrol na otvorenom, ali neka se krene samo.

NN: U posljednje vrijeme, dakle, nije bilo svirki, ali smo svjedoci rušenja nekih klubova u Banjaluci u kojima su se svojevremeno održavali kultni koncerti. S tim u vezi, kakva je budućnost banjalučke rokenrol scene?

NIKIĆ: Rokenrol definitivno neće nikad propasti, ali u kojoj će formi biti i kolika će popularnost da bude, to sve zavisi od trenutne situacije. Rokenrol je odavno prestao da bude mejnstrim muzika. Odavno smo u zapećku, ali čini mi se da ipak rokenrol nije umro i činjenica je da još ima jakih festivala. Ne računam sad ovo zlo s pandemijom koja je poremetila sve, ali inače u regionu ima mnogo festivala. Bajkeri nam takođe osvjetljavaju obraz. Mnogo je motorijada i tih moto-skupova na kojima sviramo, tako da mogućnosti postoje. Publika takođe postoji, sad šta će biti u budućnosti to ne znam, ali rokenrol neće umrijeti, to je sigurno.