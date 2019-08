"Montenegro Opera Festival" od 21. do 24. avgusta

HERCEG NOVI - Međunarodni "Operosa Montenegro Opera Festival 2019" (OMOF2019) održava se i ove godine u Herceg Novom, od 21. do 24. avgusta, na lokacijama "Dvorana Park", Kanli kula i Forte Mare. Prve dvije večeri ovogodišnjeg festivala rezervisane su za svjetsku premijeru opere "Be my superstar", kompozitora Šimona Vosečeka, u režiji Aleksandre Lakroa.

Ova opera, rađena u koprodukciji sa ENOA mrežom (Evropska mreža operskih akademija), bazirana je na tekstu Jana Verburga, a adaptaciju libreta uradili su Aida Gabrijels i Lakroa. Glavne role tumače sopran Astrid Stokman i kontratenor Logan Lopez Gonzales.

Festival se završava u subotu, 24. avgusta, na Kanli kuli izvođenjem Šekspirovog "Sna ljetnje noći" kompozitora Feliksa Mendelsona.

Dramaturg ovog, kako je najavljen, spektakla za sve generacije je mlada Banjalučanka, student Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Vida Davidović, a režiju potpisuje Vladan Đurković, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i dugogodišnji umjetnički direktor pozorišta "Dadov". Vokalni solisti su Milica Lalošević i Vesna Đurković, uz pratnju hora i "Operosa Montenegro Orkestra", pod dirigentskom palicom svjetski poznatog Eralda Salmierija.

"Operosa" je osnovana 2006. godine u svrhu promocije mladih talenata Balkana, a prvi festival pod otvorenim nebom pokrenut je u junu 2007. godine modernom produkcijom opere "Don Giovanni" V. A. Mocarta u Evksinogradu u Varni, u Bugarskoj. "Operosa" se od tada proširila na Crnu Goru i Srbiju sa brojnim operskim predstavama, koncertima klasične muzike i recitalima umjetnika iz cijelog svijeta.