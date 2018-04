Morrissey objavio “izgubljenu” pjesmu

Morrissey je na svom službenom sajtu objavio pjesmu ‘By The Time I Get To Wherever I’m Going’.

Za pjesmu je napisao da je “izgubljena pjesma” koju je snimio u studiu. Samo se ne zna da li je snimljena za vrijeme rada na novom albumu, ili nekom drugom.

"Izgubljena" pjesma nije jedino što je Morrissey objabio na sajtu, tu je i fotografija muzičareve mačke.

Muzičar je prije tri dana dao intervju putem svog veb sajta Morrissey Central u kojem je pričao o tome kako više voli solo nastupe od onih sa bendom Smiths, njegovoj borbi protiv okrutnosti prema životinjama, rasizmu i drugim temama.

Pjesmu poslušajte u nastavku.