"Mortal Kombat" pred nastup u KSB-u: Vraćamo se sezonski kao grip

Bend "Mortal Kombat", koji je pažnju javnosti stekao čvrstim zvukom u kombinaciji sa satiričnim stihovima, već nekoliko puta je nastupio u gradu na Vrbasu, za čiju publiku kažu da je najvjernija grupa obožavalaca kojoj se uvijek rado vraćaju. Ovdašnja publika može ponovo da ih gleda i sluša 28. aprila u Klubu studenata Banjaluka (KSB).

"Mi smo mnogo predvidiv bend. Robovi navika. Da neko hoće da nas ubije, mogao bi to lako! Vraćamo se sezonski, kao grip, i eto nas opet kod vas, što nas mnogo raduje", rekao je Miloš Kričković, frontmen beogradskog sastava.

Muzičar ističe da je bend ove sezone krenuo na balkansko putovanje na kojem će, osim Banjaluke, posjetiti Split i Zagreb.

"U Split idemo prvi put, a zagrebačka i banjalučka publika su nam već stari prijatelji. Ovo nam je četvrti put da dolazimo u Banjaluku i skoro svaki put smo svirali u KSB-u. Super ekipa, dobri ljudi, lako se dogovoriš s njima. Nema razloga da menjaš provereni recept", dodao je Kričković.

On je podsjetio da je grad na Vrbasu drugi grad u kojem je "Mortal Kombat" nastupao, te zbog toga gaje posebnu ljubav prema domaćoj publici.

"Beše to pre skoro 10 godina, dok smo još svi imali kosu i ukupno 100 kilograma manje. Posle 'slučajne' prve beogradske svirke, 'naslepo' smo se zaputili u Banjaluku. Bilo je to epsko putovanje, puno kvarova i nepredvidivih situacija, na kome nas još samo vanzemaljci nisu oteli. Osim toga, mislili smo da niko neće doći na naš, u to vreme, demo bend, a Banjalučani su nas totalno razuverili i oduševili", prisjetio se Kričković.

Upravo zbog velike ljubavi koju "Mortal Kombat" gaji prema banjalučkoj publici, frontmen na šaljiv način ističe da će bend prirediti nezaboravan nastup za najvjernije obožavaoce.

"Ovog puta, pošto smo čuli da Džej nije odavno bio, a 'Slayer', 'Sepultura' i 'Mejdeni' nisu, vala, nikad, spremili smo vam jedan banjalučki kombo kao najavu za koncert", poručio je Kričković banjalučkoj publici.

"Mortal Kombat" trenutno promoviše svoj treći studijski album "Besprekorna pobeda". Ulaznice za nastup u Banjaluci se prodaju po cijeni od sedam KM, a na dan koncerta ulaznice će koštati 10 KM.