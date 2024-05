"Mostar Summer Fest" idealan spoj ljetne muzičke i turističke priče

MOSTAR - Manje od mjesec dana ostalo je do dvanaestog izdanja "Mostar Summer Festa", koji će trajati do 27. do 29. juna, a organizatori i ove godine najavljuju nezaboravan trodnevni muzički događaj.

Ono po čemu je, između ostalog, specifičan ovaj festival jeste to da pada u prvi vikend ljeta u jednom od najtoplijih gradova u Bosni i Hercegovini.

"Miriše li i tebi u zraku sve na ljeto? Sunce te mami na otvoreno i potiče na kreiranje planova za najtoplije godišnje doba? Prvi ljetni vikend provedi na nezaboravan način i od 27. do 29. juna omiljeno muzičko iskustvo 'Mostar Summer Festa' nadopuni fenomenalnom gastronomskom, turističkom i prirodnom ponudom Hercegovine", saopštavaju organizatori festivala.

Ono što posebno iz ponude izdvajaju jeste netaknuta priroda kao lijek nakon neprospavane noći pune zabave.

"Pitaš se kako provesti dane prije odlične zabave na 'Mostar Summer Festu'? Ako voliš istraživati i otkrivati oaze mira i prirodne ljepote, na udaljenosti od samo 30-40 minuta od Mostara možeš pronaći lokacije savršene za bijeg od gradske vreve. Slapovi Kravica ili Koćuša ostaviće te bez daha, na Gorancima ćeš udahnuti punim plućima čist zrak, a rijeka Trebižat će ti na svojim kupalištima pružiti osvježenje nakon užarene festivalske večeri. Ako se, pak, ne želiš udaljiti od Mostara, kava uz Neretvu s pogledom na Stari most je rješenje za tebe", saopštavaju organizatori.

Adrenalinska injekcija za cjelodnevnu zabavu, preporuka je za odvažnije posjetioce.

"Hercegovina je raj za one koji traže vanjske aktivnosti. Kanu safari je idealan za sve one koji vole kombinaciju uživanja u netaknutoj prirodi, cjelodnevnog druženja s prijateljima i fenomenalne adrenalinske zabave. Kanuing možeš isprobati uz podršku tima Adventure Trebižat na samo 40 minuta udaljenosti od Mostara. Ako si ljubitelj biciklizma, jednostavnim rutama možeš otkriti povijesnu Ćirinu prugu, a savjete možeš potražiti od ekipe iz HercegovinaBike. Nezahtjevne planinarske staze u okolici Mostara mogu biti savršen dnevni trening nakon cijele noći plesa i zabave, a neke od preporuka možeš dobiti na stranicama HPD Prenj 1993. Vožnju quadom možeš iskušati na Gorancima, penjanje po stijenama u Blagaju, a skywalk i zip-line na Fortici, sve na manje od 20 minuta udaljenosti od središta grada", ističu organizatori.

Navode da su istorijske i kulturne znamenitosti takođe u fokusu obilazaka.

"Ne postoji osoba koja boravi u Mostaru, a ne prošeta Starim gradom. Stari most prepoznatljiv je znak grada, ali uz njega se mogu pronaći i druge znamenitosti. Posjeti vjerskim objektima, muzejima i galerijama samo su jedan od načina kako provesti vrijeme u Mostaru. The Hub of Fine Arts jedinstveni je umjetnički prostor u Mostaru koji skriva djela velikih umjetnika 20. stoljeća: Degasa, Modiglianija, Matissea. Mostar je i galerija na otvorenom: stotine jedinstvenih murala i grafita razbacano je gradom kao rezultat 'Street Arts Festivala'", javljaju organizatori festivala, dodajući da tvrđave i kule u okolini grada mogu biti adrese posjetilaca za dnevne izlete, a blagajska Tekija i kula herceg Stjepana Kosače ili Počitelj mogu biti neki od prvih izbora.

Za jednostavno, pristupačno i sveobuhvatno putovanje kroz Mostar satkan od istorije i kulture, organizatori festivala preporučuju Mostar City Pass, turističku karticu koja nudi brojne pogodnosti za obilazak kulturnih sadržaja i znamenitosti.

Gastronomski užitak za sva nepca nešto je što je posebno istaknuto u saopštenju.

"Autohtona hercegovačka kuhinja će zasigurno oduševiti i najveće gurmane. Uske ulice Starog grada kriju restorančiće s domaćom kuhinjom iz kojih se puše mirisi dolme, japraka i sataraša. Tradicionalna kuhinja sadrži i ribu, a biser tog jelovnika je jegulja. Hercegovina je vinska regija pa uz ručak kušaj neka od najboljih hercegovačkih vina, odvaži se kušati blatinu, žilavku ili, u posljednje vrijeme, sve popularniji trnjak", navode u saopštenju "Mostar Summer Festa".

Organizatori navode i raznolikost ponude smještaja za svačiji džep.

"Ostalo je još da smisliš gdje spavati? Možeš pronaći bezbroj opcija - od hostela, preko apartmana pa sve do hotela. Imaj na umu da se 'Mostar Summer Fest' održava u samom centru grada na SC Kantarevac pa nećeš imati problema s prijevozom. 'Mostar Summer Fest' je svojim lineup-om osigurao tri noći plesa i zabave pa požuri po svoje ulaznice", zaključuju u saopštenju uz napomenu da zainteresovani sve informacije o festivalu prate na službenoj stranici, te Facebook i Instagram kanalima festivala.

