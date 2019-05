"Motherpunkers" 31. maja i 1. juna: Praznik pank muzike u Banjaluci

Muzički festival koji proslavlja pank zvuk "Motherpunkers" biće održan 31. maja i 1. juna u prostoru DKC "Incel" u Banjaluci.

Na ovom dvodnevnom festivalu predstaviće se sastavi "Subversion BL" i "Ispad!" (Banjaluka), "Gužva u Bajt" (Ljubljana), "The Shejvers" (Prijedor), "Dick is Dead" (Doboj), "Kontradiktorna predispozicija - KDP" (Slavonski Šamac), "Ponte de Karla" (Šibenik) i "Skupljeni na brzinu - SNB" (Novi Sad).

Organizator najavljenog festivala, basista benda "Subversion BL", Dalibor Mrša ističe da ovakav događaj ima za cilj promociju alternativne muzičke scene i treba da teži očuvanju i promociji bendova iz ovog miljea.

"Ako smo pasivni, teško da će se nešto samo od sebe desiti. Rekao bih da je to zapravo na neki način stil razmišljanja naših ljudi, drugi će, ne može se, teško je i tome slično. Ta jedna vrsta letargije neće sigurno pogurati stvari naprijed. Rad i proaktivnost su već nešto drugo. A to i jeste pank. Energija koja pokreće, koja se protivi statičnosti. A u tom smislu na bini DKC-a ćemo gledati pank bendove iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije", naglasio je Mrša.

Organizator dodaje da postoje veliki izazovi kada je u pitanju organizacija ovakvog festivala, ali da je bitno da se sami pokrenemo i da ne čekamo druge.

"Ako čekamo druge da nam nešto organizuju, da nešto pokrenu, teško da će se bilo šta desiti. Hajde da napravimo sami. Generalno, okruženi smo i bombardovani veoma toksičnim informacijama i to na dnevnom nivou. Pank je uvijek bio negdje na marginama društva, ali je uvijek negdje prisutan, žilav je, nije krilatica 'punk is not dead' tek tako nastala i primjenjuje se evo 40 godina", zaključio je Mrša.

Ovaj muzičar dodaje da su za organizaciju alternativnog festivala uglavnom najveći problem finansije, ali tamo gdje ima dobre volje i dobrih ljudi, mnogo se može.

"Ova priča sa 'Motherpunkersom' se zapravo nastavlja na priču sa našeg nastupa od 9. maja i festivala '#Slušajdomaće', i jeste želja za okupljanjem i razbijanjem okvira nametnutih primitivizmom svojstvenim našim prostorima. Dakle, ovako ujedinjeni šaljemo jasnu poruku da kao što ljudska glupost gotovo da nema granica, tako i naša želja da tome oponiramo nema granica", istakao je Mrša.

Bend "Subversion BL", iz kojeg dolazi Dalibor Mrša, nedavno je predstavio singl i video-spot za pjesmu "Naši heroji", a publika će uskoro moći da čuje i ostvarenje "Subverzija" banjalučkog benda.

"Uskoro će da izađe i 'Subverzija', a onda, nadamo se, još pjesama, i to je zapravo put ka zaokruženoj priči koja se zove prvi album", rekao je Mrša.

Svim ljubiteljima alternativnog zvuka Mrša poručuje da dolaskom na "pank zbor", kako su ga između ostalog nazvali, svakako se podržavaju bendovi koji će nastupiti, a ujedno šalje poruka da je pank i te kako živ.

"Imamo koliko hoćete kaver bendova, tezga je prisutna na sve strane, ali pred nama će biti autorski bendovi, što bi svakako trebalo prepoznati i podržati", naglasio je Mrša. Festival će 31. maja i 1. juna početi u 21 čas, a minimalna donacija na ulazu je osam KM.