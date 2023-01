Motorhead objavio novi singl (VIDEO)

Lemi i ekipa nanišanili su korumpirane političare u prethodno neobjavljenom Motörheadovom singlu "Greedy Bastards" koji je posthumno objavljen.

Drugi singl s nadolazećeg posebnog izdanja "Seriously Bad Magic", pjesma je snimljena tokom sesija za bendov dvadeset drugi i posljednji studijski album, "Bad Magic", objavljen 2015. godine.

Iako muzički pokazuje melodičniju i melanholičniju stranu Motörheadovog umijeća, njegovi tekstovi i dalje kapaju gnjevom i otrovom usmjerenim prema korumpiranim političarima i društvenim elitama koji se mogu pronaći u cijeloj diskografiji benda od.

Singl počinje Lemmijevim monologom: "Nikad nisi vidio političara koji je održao obećanje. Nikada nisi vidio političara koji nije lažov. Čak ni 'zeleni'. Sve je to sr***e, čovječe - to je svo o kontroli. Žele da učiniš ono što kažu jer je njihova riječ bolja od one druge. Nije."