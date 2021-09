Mozzart ima sluha za hor Kasiopeja iz Zenice

Humanitarni karavan Mozzarta nastavljen je u Zenici, gdje je ova kompanija pomogla u organizaciji koncerta Gradskog hora Kasiopeja. Ova pomoć bila je prava "muzika za uši" za sve članove udruženja seniora koje se bavi umjetnošču i kulturom.

Članice hora su pretežno žene starosti oko 65 godina, ali one imaju pojačanje u vidu dva člana. Svi oni na jedan lijep i kreativan način upotpunjuju svoje slobodno vrijeme.

"Najviše se oslanjamo na naše prijatelje i donatore, tako da nam je svaka pomoć dobrodošla, pogotovo kada imamo koncerte. Hvala Mozzartu što nam je pomogao, to je za nas neočekivana gesta jer pokazuje da ima smisla sve što radimo. Mi njegujemo jedan starinski način rada, pjevamo od klasičnih horskih djela do filmske i duhovne muzike, to je zasluga ponajviše umjetničkog rukovodioca Aldine Aganović", kaže Branka Mehmedović, predsjednica ovog udruženja.

Ona dodaje da hor zvanično postoji od 2018. godine, ali da one sarađuju mnogo duže. Podršku im daje i harmonikaški orkestar koga čine profesionalci, pretežno profesori osnovne i srednje muzičke škole u Zenici.

Za svoj trud, entuzijazam i muzikalnost dobile su i zlatnu medalju na Međunarodnom horskom takmičenju Bijeljina 2019. kao i nagradu Grada Zenica.