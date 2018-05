Mračna istina iza pjesme "Show must go on"

Postoji nekoliko srceparajućih činjenica kada je u pitanju pjesma "The Show Must Go On", i svaka je potpuno drugačija od druge. Ipak, ono što ih povezuje je Fredi Merkjuri.

Jedna od najpoznatijih pjesama britanske grupe "Queen" povezuje se za pjevača koji je preminuo u 45. godini od side. Mnogi i dalje misle da je on lično tvorac pomenutog hita sa albuma "Innuendo" iz 1991. Međutim, priča je potpuno drugačija.

Osnovu pjesme napisao je gitarista benda Queen- Brajan Mej, inspirisan Fredijevom borbom i istrajnošću tokom borbe sa bolešću, kao i željom da i dalje nastupa.

Demo verziju je otpjevao upravo Mej, sumnjajući da će Merkjuri uspjeti da izvuče nezgodne dijelove pjesme. Bolest je već uzela maha, ali to nije spriječilo Fredija da otpjeva jednu od najpoznatijih pjesama 20. vijeka.

Pjesmu "Show must go on" je izveo neposredno pred svoju smrt. Pogrbljen, osušen, mršav i sa gomilom šminke da pokrije rane na licu i tijelu, kao i gomile pudera koja je njegovom licu dala malo boje, Fredi Merkjuri je ušao u studio. Bio je u jakim bolovima, skoro nepokretan, ali je ipak došao. Popio je času votke i rekao: "Ima da je jebeno otpjevam, dušo!" I zaista je bilo tako, iz prvog pokušaja. Nažalost, Fredi Merkjuri nije uspio da pjesmu izvede na nastupu, što je jedna od najtužnijih priča britanske grupe. Nedugo poslije toga je preminuo.

(Noizz.rs)