Muris Varajić u Art dvorištu

BANJALUKA - Koncert gitariste Murisa Varajića biće održan 23. avgusta (ponedjeljak) u 21 čas u Art dvorištu Banskog dvora, a gost na koncertu će biti Arsen Čarkić (klavir). Besplatne pozivnice za koncert su podijeljene.

Muris Varajić svoju solo karijeru započeo je 2007. godine, kada je za inostrano tržište objavio instrumentalni album "Let It Out". Album je zabilježio odlične kritike, a časopis "Guitar Player" u julu iste godine je pisao članak o njemu. Pobjednik je gitarističkog takmičenja "Steve Vai Competition" u Londonu 2008. godine. Kao solista nastupa u čitavoj regiji, od Austrije do Makedonije, gdje najčešće izvodi pjesme "Pink Floyda", "Dire Straitsa", "Deep Purplea", Satrianija i drugih, ali i svoja autorska djela rađena u specifičnom i prepoznatljivom muzičkom stilu muzike.