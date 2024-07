Muzej voštanih figura u Dablinu uklonio figuru Šinejd O'Konor (FOTO)

Nacionalni muzej voštanih figura u Dablinu uklonio je figuru pjevačice Šinejd O'Konor nakon negativnih reakcija javnosti i saopštio da će uskoro biti postavljena nova koja će biti više nalik pokojnoj umjetnici.

Ova figura je prvi put predstavljena u četvrtak kao počast njenom nasljeđu i uticaju na muziku i irsku kulturu, ali je muzej sada saopštio da će biti uklonjena kako bi se stvorila "tačnija predstava", prenosi Tanjug.

The Dublin Wax Museum has to be trolling. Looks like some kind of alien from a 2nd rate sc/fi movie #sinead #SineadOConnor pic.twitter.com/tXWIpVaEt8