Muzičar Zayn objavio treći album "Nobody is Listening"

Pop zvijezda Zayn Malik objavio novi, treći studijski album "Nobody is Listening" za diskografsku kuću "RCA Records" iz Njujorka, saopštio je regionalni distributer, izdavačka kuća Menart.

Na novom albumu muzičar je koautor svih pjesama, gdje naglašava uticaj R'n'B zvuka na svoj rad, dok su stihovi pjesama duboko lični, kako je njegova publika već navikla.

Zanimljivo je da je Zayn na najnovijem albumu preuzeo kompletnu kreativnu kontrolu, od dizajna naslovne strane do zvuka, i tako je snimio CD kakav je oduvek želio.

Sa albuma se već prethodno izdvojio prvi singl "Better", koji je do sada ostvario više od 105 miliona strimova na svim platformama, dok je spot za prvih 10 minuta od puštanja već imao nevjerovatnih pola miliona pregleda.

Aktuelni singl sa trećeg albuma je i pjesma "Vibez", koju je američka medijska kompanija Billboard opisalaje kao "jednostavnu R'n'B numeru, koja izražava ljubav uprkos neslaganju, a kreirana je tako da prikaže svu vještinu jednog od najboljih vokala u modernoj pop muzici”.

Pop pjevač, nekada član slavne tinejdžerske grupe "One Direction", objavio je dva solo albuma – "Mind Of Mine" (2016), kojim je postao prvi muški solo izvođač sa albumom na prvom mjestu u Velikoj Britaniji i Americi, i "Icarus Falls" (2018) - prema podacima muzičkih digitalnih servisa, do sada je strimovan više od nezamislivih pet milijardi puta.

Najnoviji album sadrži 11 pjesama.

Zayn i poznati stripautor Noa Sterling udružili su se u stvaranju digitalne strip serije, od kojih će svaka od sedam strana ispričati priču vezanu za sve pjesme sa novog albuma "Nobody is Listening".

Vizuali digitalnog stripa izlaziće svake nedelje od 21. januara.